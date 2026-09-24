Gần 2.700 bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc tại Sơn La

Cuộc thi góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, gia đình và cộng đồng tỉnh Sơn La

Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La vừa tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được triển khai từ ngày 17.4, dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đây là sân chơi để học sinh, sinh viên chia sẻ tình yêu sách, giới thiệu những cuốn sách có giá trị, hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 2.673 bài dự thi của học sinh, sinh viên đến từ 45 trường học. Trong đó có 2.658 bài viết và 15 video chia sẻ những cuốn sách hay, cách đọc hiệu quả và các sáng kiến đưa văn hóa đọc đến gần hơn với mọi người.

Theo Ban Tổ chức, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, thể hiện khả năng cảm thụ, tư duy sáng tạo; có những cách giới thiệu sách sinh động, những câu chuyện chân thành về sự thay đổi mà sách đem lại và những ý tưởng thiết thực góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 5 giải tập thể cho các đơn vị có nhiều bài dự thi và nhiều thí sinh đoạt giải; đồng thời trao 34 giải cá nhân, gồm 4 giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu, 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Nhân dịp này, Sở VHTTDL Sơn La phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tuần lễ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10.2026, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; phát triển thư viện trường học, góc đọc, tủ sách; tăng cường luân chuyển sách, đưa sách và nguồn học liệu đến với người dân, nhất là học sinh và nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số phục vụ học tập, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội đọc, học tập, tiếp cận và làm chủ tri thức.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời góp phần khuyến khích thói quen đọc, tinh thần tự học, chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, lan tỏa văn hóa đọc và học tập thường xuyên trong cộng đồng.