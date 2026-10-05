Gần 2,6 triệu lượt người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Theo số liệu tổng hợp, có 25.793 người dân tộc thiểu số, 1.845 người khuyết tật, 1.222 người cao tuổi và 14.757 người tham gia tái hòa nhập cộng đồng tham gia cuộc thi. Điều đó cho thấy cuộc thi có tính rộng khắp, đa dạng về thành phần tham gia, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đến gần hơn với người dân ở mọi vùng miền, mọi cộng đồng dân cư.

Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật thu hút 2.584.819 lượt người tham gia.

Trong các bộ, ngành ở Trung ương, Bộ Công an dẫn đầu về số lượt tham gia với 175.817 lượt, tiếp đến là Bộ Quốc phòng (72.475 lượt), Bộ Giáo dục và Đào tạo (60.669 lượt), Bộ Y tế (19.729 lượt), Bộ Tài chính (10.210 lượt), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (4.901 lượt), Bộ Tư pháp (4.563 lượt)…

Tại các địa phương, 34/34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia cuộc thi, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 349.729 lượt người tham gia, tiếp đến là thành phố Hà Nội (201.573 lượt), TP Hải Phòng (172.045 lượt), TP Bắc Ninh (146.593 lượt), tỉnh Quảng Ngãi (141.974 lượt), tỉnh Ninh Bình (77.866 lượt), TP Đồng Nai (70.472 lượt), thành phố Đà Nẵng (67.905 lượt), tỉnh Sơn La (62.168 lượt) và tỉnh An Giang (61.990 lượt)…

Ban Tổ chức sẽ xét trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích, 5 giải phụ và 5 giải tập thể. Hoạt động tổng kết và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.