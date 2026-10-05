Gần 2,6 triệu lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật. (Ảnh: TL)

54 dân tộc cùng tham gia Cuộc thi

Một trong những dấu ấn nổi bật của cuộc thi là sự tham gia của 54 dân tộc anh em. Theo số liệu tổng hợp, có 25.793 người dân tộc thiểu số tham gia Cuộc thi. Đáng chú ý, trong số này có bà con thuộc các dân tộc rất ít người như: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ. Đây là những dân tộc có quy mô dân số nhỏ, cư trú chủ yếu tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Sự tham gia của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số rất ít người, cho thấy cuộc thi đã lan tỏa đến nhiều vùng miền, không chỉ tập trung tại các đô thị và trung tâm kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng thu hút 1.845 người khuyết tật, 1.222 người cao tuổi và 14.757 người tham gia tái hòa nhập cộng đồng. Sự tham gia của đồng bào 54 dân tộc và các nhóm đối tượng đặc thù cho thấy cuộc thi có tính rộng khắp, đa dạng về thành phần tham gia, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đến gần hơn với người dân ở mọi vùng miền, mọi cộng đồng dân cư.

Các bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng

Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, tổ chức ở trung ương và địa phương qua việc phát động, đăng tải thông tin, banner và hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia.

Trong các bộ, ngành ở Trung ương, Bộ Công an dẫn đầu về số lượt tham gia với 175.817 lượt, tiếp đến là Bộ Quốc phòng (72.475 lượt), Bộ Giáo dục và Đào tạo (60.669 lượt), Bộ Y tế (19.729 lượt), Bộ Tài chính (10.210 lượt),…

Tại các địa phương, 34/34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia Cuộc thi, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 349.729 lượt người tham gia, tiếp đến là thành phố Hà Nội (201.573 lượt), thành phố Hải Phòng (172.045 lượt), thành phố Bắc Ninh (146.593 lượt), tỉnh Quảng Ngãi (141.974 lượt),…

Kết quả cuộc thi tạo thêm động lực để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Trên cơ sở kết quả thi, Ban tổ chức sẽ thực hiện rà soát, xác minh thông tin và sẽ xét giải theo Thể lệ. Cuộc thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải phụ và 5 giải tập thể.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, 81 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên phạm vi toàn quốc từ ngày 20/8 đến hết ngày 3/10/2026. Hoạt động tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.