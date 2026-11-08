Gần 2.500 vận động viên quốc tế tham gia đường chạy quảng bá di sản Hà Nội

Giải chạy góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh Thủ đô thông qua những cung đường kết nối nhiều địa danh di sản.

Hình ảnh vận động viên chạy trên phố Tràng Tiền về đêm. (Nguồn: BTC)

Kết nối cộng đồng chạy bộ quốc tế qua những cung đường di sản

Mùa giải năm nay tổ chức các nội dung thi đấu ở bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon (21,0975km) và marathon (42,195km), cùng nội dung chạy dành cho trẻ em từ 5-9 tuổi.

Điểm đặc biệt của giải là các cung đường chạy đi qua nhiều địa danh, không gian di sản tiêu biểu của Hà Nội. Qua từng bước chạy, các vận động viên có cơ hội khám phá vẻ đẹp kiến trúc, lịch sử, văn hóa và nhịp sống của thành phố.

Sự tham gia của gần 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng tạo điều kiện để hình ảnh Hà Nội tiếp cận rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế.

Vận động viên chạy qua cung đường di sản Ô Quan Chưởng. (Nguồn: BTC)

Không dừng ở hoạt động tranh tài thể thao, giải chạy còn hướng tới xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và tăng cường giao lưu giữa cộng đồng chạy bộ trong nước với quốc tế. Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa”, sự kiện tiếp tục khẳng định sức hút của một giải chạy kết hợp thể thao với trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh vô địch marathon nam

Ở nội dung marathon 42,195km nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 30 phút 13 giây. Ở nội dung nữ, vận động viên Kenya Agnes Katunge Mutune giành giải Nhất với thời gian 2 giờ 48 phút 20 giây.

Tại cự ly bán marathon 21,0975km, Nguyễn Trung Cường giành giải Nhất nam với thành tích 1 giờ 11 phút 04 giây; Đoàn Thu Hằng đứng đầu nội dung nữ với thời gian 1 giờ 24 phút 26 giây.

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh vô địch Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026. (Nguồn: BTC)

Ở cự ly 10km, Nguyễn Hoàng Thịnh giành giải Nhất nam (33 phút 08 giây), còn Ly Ngọc Hà về Nhất nữ (41 phút 01 giây). Tại cự ly 5km, Đồng Minh Hải giành giải Nhất nam với thành tích 17 phút 22 giây; Giàng Thị Lan đứng đầu nội dung nữ với thời gian 20 phút 16 giây.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, mùa giải năm nay tiếp tục dành sự quan tâm cho các chương trình cộng đồng. Toàn bộ tiền tài trợ từ chương trình The Leaders Run được dành cho hoạt động thiện nguyện. Chương trình “Trao giày cũ – Nhận niềm vui” tiếp nhận gần 500 đôi giày đã qua sử dụng để làm sạch và trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất cự ly marathon 42,195km nam. (Nguồn: BTC)

Đáng chú ý, Cúp Doanh nghiệp lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ giải chạy, với GREENFEED Việt Nam giành chiến thắng mùa giải 2026. Ban tổ chức cũng phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) duy trì thông điệp “Giải chạy không thuốc lá”, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới.

Với sự tham gia ngày càng đông đảo của vận động viên trong nước và quốc tế, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, đồng thời đưa những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô đến gần hơn với bạn bè quốc tế.