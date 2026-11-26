Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban Chỉ đạo kiêm Trưởng ban tổ chức triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra thực địa các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: Quang Vinh

Sau khi kiểm tra thực địa các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm.

Các lực lượng tham gia hợp luyện lần thứ nhất chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Quang Vinh

Trong buổi sáng, các lực lượng tổ chức hợp luyện lần thứ nhất chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Các chiến sĩ đặc công phô diễn những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát. Ảnh: Quang Vinh

Mở đầu chương trình là tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương”, quy tụ 600 chiến sĩ đặc công cùng 120 diễn viên chuyên nghiệp. Tiết mục được dàn dựng công phu, hứa hẹn tạo điểm nhấn trong chương trình khai mạc.

Màn trình diễn của các chiến sĩ đặc công với những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện bản lĩnh và trình độ huấn luyện của lực lượng tinh nhuệ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Đặc biệt, buổi hợp luyện thu hút sự chú ý với màn bay chào mừng của biên đội 7 trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, thực hiện nhiệm vụ kéo cờ Tổ quốc trên bầu trời sân bay Gia Lâm.

Một trong những điểm nhấn tại buổi hợp luyện là hình ảnh máy bay trực thăng kéo cờ Tổ quốc trên bầu trời sân bay Gia Lâm, chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Các tổ bay đến từ Trung đoàn Không quân 916, 917 và 930. Đây đều là những phi công, nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, từng tham gia các nhiệm vụ bay chào mừng dịp A50 và A80.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu chỉ đạo sau buổi hợp luyện, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tổ chức triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 động viên các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: Quang Vinh

Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá, cán bộ, chiến sĩ và các thành viên tham gia phục vụ lễ khai mạc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rèn luyện, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào kết quả buổi hợp luyện lần thứ nhất.

Theo chương trình, buổi sơ duyệt và tổng duyệt lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày mùng 5/12. Trước quỹ thời gian không còn nhiều, Ban Chỉ đạo đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm chăm lo sức khỏe cho bộ đội; bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng cần chủ động giữ gìn thể lực. Cùng với đó, các đơn vị cần tính toán khoa học quỹ thời gian, tổ chức các đợt hợp luyện tiếp theo bảo đảm chu đáo, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công chung của Lễ khai mạc triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 động viên các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: Quang Vinh

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 10/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình khai mạc dự kiến có các màn trình diễn của lực lượng đặc công và bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Đáng chú ý, người dân sẽ có cơ hội trực tiếp tham quan, trải nghiệm không gian triển lãm trong hai ngày 12 và 13/12.