Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã tổ chức 33 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp, thu hút 2.439 lượt người tham dự; lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật trong 23 cuộc họp, hội nghị với 1.850 lượt người tham dự.

Xã Tà Xi Láng ra mắt Câu lạc bộ "Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" tại thôn Làng Mảnh.

Cùng với đó, xã treo 48 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; xây dựng, chia sẻ 15 infographic, hình ảnh tuyên truyền và đăng tải 133 tin, bài trên các nhóm Zalo, Facebook của xã và các thôn, trong đó có 8 tin, bài bằng tiếng Mông.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, như: pháp luật về đất đai; hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn; phòng, chống ma túy; phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính sách dân tộc và an sinh xã hội. Qua đó giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và giảm tình trạng phụ nữ sinh con trước 18 tuổi thu hút đông đảo người dân tham gia.

Điểm đáng chú ý trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương là việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, từ tổ chức hội nghị, cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể đến tuyên truyền lưu động, hòa giải ở cơ sở và thông qua các nhóm mạng xã hội. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên cập nhật văn bản, tài liệu pháp luật mới để phục vụ công tác tuyên truyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Tà Xi Láng vẫn còn một số khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại không thuận lợi, trình độ dân trí chưa đồng đều...

Thời gian tới, xã Tà Xi Láng tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình phổ biến pháp luật; tập trung tuyên truyền các quy định mới ban hành và chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên, học sinh, nhất là về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ma túy, bạo lực gia đình và an toàn giao thông...

Lực lượng công an xã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật; duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; quan tâm sử dụng tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện địa phương, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.