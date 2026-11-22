Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Ngày 22/11, tại phường Rạch Giá, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Rạch Giá và các đơn vị tổ chức Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang” năm 2026.

Tham dự và chạy đồng hành cùng các vận động viên có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi.

Giải thu hút gần 2.400 vận động viên thuộc 33 đơn vị, thi đấu ở hai cự ly: nữ 2km và nam 5km, gồm nội dung cá nhân và đồng đội.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, phường Rạch Giá và đông đảo người dân tham gia chạy đồng hành.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá, cho biết giải chạy nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, cảnh quan và tiềm năng du lịch An Giang đến người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Vận động viên Danh Thị Thanh Trúc (đơn vị Công an tỉnh An Giang) đoạt giải nhất nội dung cá nhân nữ cự ly 2km.

Vận động viên Mai Phước Trung (đơn vị Công an tỉnh An Giang) đoạt giải nhất cá nhân nam cự ly 5km.

Trao giải nội dung cá nhân nữ 2km.

Trao giải nội dung đồng đội nữ 2km.

Trao giải nội dung cá nhân nam 5 km.

Trao giải nội dung đồng đội nam 5 km.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị tham gia Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang” năm 2026.

Ở nội dung cá nhân nữ 2km, vận động viên Danh Thị Thanh Trúc (Công an tỉnh An Giang) giành giải nhất.

Nội dung đồng đội nữ 2km, phường Rạch Giá đoạt giải nhất; Trường Đại học Kiên Giang giải nhì và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang giải ba.

Ở nội dung cá nhân nam 5km, vận động viên Mai Phước Trung (Công an tỉnh An Giang) giành giải nhất.

Nội dung đồng đội nam 5km, phường Rạch Giá đoạt giải nhất; Công an tỉnh An Giang giải nhì và Trường THPT Hòn Đất giải ba.