Gần 2.200 lồng đèn tham gia Lễ hội Trung Thu 2026 khu vực Đông Lâm Đồng

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình triển khai Lễ hội Trung thu năm 2026 tại khu vực Đông Lâm Đồng vào tối 24/9 tới đây

Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh sau sáp nhập.

Theo kế hoạch, vào tối 24/9, Lễ hội Trung thu với chủ đề “Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng” sẽ diễn ra đồng loạt tại 3 khu vực Đà Lạt, Đông Lâm Đồng và Tây Lâm Đồng.

Tại khu vực Đông Lâm Đồng có 19 xã, phường tham gia Lễ hội Trung thu vào đêm 24/9 tới

Riêng tại khu vực Đông Lâm Đồng, Lễ hội Trung thu sẽ diễn ra tại sân khấu ngoài trời Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết.

Đến thời điểm này, có 19 xã, phường xác nhận tham dự bao gồm: Phan Thiết, Phú Thủy, Tiến Thành, Mũi Né, Hàm Thắng, Bình Thuận, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Hòa Thắng, Hồng Sơn, Tân Thành, Tân Hải, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam, Phan Rí Cửa, La Gi, Hàm Tân, Bắc Bình.

Sau khi Ban Tổ chức chấm điểm lồng đèn, gần 2.200 lồng đèn lớn, nhỏ sẽ tham gia diễu hành.

Sơ đồ tập trung dự kiến của 19 xã, phường tại khu vực sân khấu ngoài trời Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Lộ trình diễu hành kéo dài trên quãng đường 2 km, bao gồm các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt và kết thúc tại công viên Võ Văn Kiệt

Lộ trình diễu hành kéo dài trên quãng đường 2 km, bao gồm các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt và kết thúc tại công viên Võ Văn Kiệt.

Đại diện Công an phường Phan Thiết đóng góp ý kiến tại cuộc họp rà soát cho Lễ hội Trung thu năm 2026

Các sở, ban, ngành, địa phương hiện đang phối hợp chặt chẽ trong các khâu tổ chức như: phân luồng giao thông, bảo đảm y tế cho các đoàn tham gia diễu hành, xây dựng các phương án dự phòng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Công tác quảng bá được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa ý nghĩa của lễ hội.

Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các lồng đèn lớn và nhỏ để tham gia vào Lễ hội Trung thu năm 2026 vào tối 24/9

Lễ hội Trung thu năm 2026 tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Lâm Đồng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.