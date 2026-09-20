Gần 2.000 vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau

Sáng ngày 20/9, tại Nhà thi đấu đa năng, phường Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Khỏe để cống hiến – Đoàn kết để phát triển”.

Quang cảnh khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Theo đó, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 quy tụ gần 2.000 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành; đơn vị địa phương; tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 19 môn thể thao như Bi sắt, Billiards, Bơi, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Cầu lông, Cờ tướng, Đẩy gậy, Điền kinh, Kéo co, Pickleball, Quần vợt, Taekwondo, Võ cổ truyền…

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đây là sự kiện thể thao quan trọng của tỉnh Cà Mau trong năm 2026. Đồng thời là ngày hội của sức khỏe, ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhân dân.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội cũng là dịp để địa phương tiếp tục khẳng định vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng con người Cà Mau phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, thông qua Đại hội, tỉnh Cà Mau sẽ có điều kiện để đánh giá thực chất hơn phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đặc biệt là phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao, hướng tới tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.