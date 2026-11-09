Gần 2.000 trường học đồng loạt tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em

Chương trình điểm cấp Bộ được thực hiện tại Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trụ, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên và Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình cùng gần 2.000 chương trình được tổ chức đồng loạt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước.

Quang cảnh chương trình điểm cấp Bộ tại Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên

Phát biểu trong Chương trình điểm cấp Bộ tại Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trụ, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: Thời gian qua, nhiều vụ bạo lực học đường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về kiến thức, kỹ năng, từ những mâu thuẫn nhỏ nảy sinh.

Các hành vi xâm hại trẻ em ngày càng đa dạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện, nhất là trên không gian mạng. Những sự việc này không chỉ để lại những di chứng tâm thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em và tác động hết sức tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây lo lắng cho cả gia đình và xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Bộ Công an, Bộ GDĐT đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Trong đó, thông qua chương trình tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, Bộ Công an, Bộ GDĐT mong muốn mỗi em học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, kĩ năng bảo vệ, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ bạn bè, không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, không thờ ơ trước các hành vi xâm hại và không im lặng khi bản thân hoặc bạn bè cần bảo vệ.

Các đơn vị thuộc Bộ Công an tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bộ Công an, Bộ GDĐT cũng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn, hội, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và mỗi trường học thực sự là nơi học sinh được tôn trọng, thương yêu và bảo vệ.

Chương trình tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Nội dung các hoạt động tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; hướng dẫn học sinh nhận diện các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; trang bị kĩ năng phòng ngừa, tự bảo vệ, ứng xử và giải quyết mâu thuẫn, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại.

Ban Tổ chức trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, kết hợp kiến thức pháp luật với các hoạt động giao lưu, hỏi đáp tương tác, xử lí tình huống và thực hành kĩ năng, phù hợp với tâm lí, lứa tuổi học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên và Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình.