Gần 2.000 nhà dân phường Hàm Rồng ngập do mưa lũ

Video: Gần 2.000 nhà dân phường Hàm Rồng bị ngập do mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hàm Rồng, tính đến 17h ngày 17/9, phường Hàm Rồng ghi nhận sơ bộ 1.997 hộ, tương ứng 6.872 nhân khẩu bị ngập. Trong đó, 1.929 hộ với 6.690 nhân khẩu thực hiện di dân tại chỗ; 68 hộ với 182 nhân khẩu được di dời đến nơi khác.

Nước lũ cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất. Toàn phường có khoảng 20,5ha lúa, 33,3ha rau màu, 47ha hoa và 5,3ha thủy sản bị ngập.

Ghi nhận tại phố Thiệu Dương 3, 4, 5 có hàng trăm nhà dân bị ngập và cô lập.

Tại nhiều gia đình có nhà cao tầng, tầng 1 gần như không còn được sử dụng cho sinh hoạt khi nước dâng. Đồ đạc được đưa lên tầng trên, còn cuộc sống của các thành viên tạm thời diễn ra trên tầng 2.

Nước bao quanh nhà khiến những công việc thường ngày cũng trở nên khó khăn. Những gia đình bị ngập sâu phải nhờ người thân hoặc lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển bằng xuồng.

Tại phố Thiệu Dương 4, nơi có 500 hộ với 1.917 nhân khẩu, phần lớn các hộ dân lựa chọn di dân tại chỗ.

Bà Lê Thị Phương, phố Thiệu Dương 4, cho biết nước bắt đầu tràn vào nhà từ sáng 17/9. Đến chiều, mực nước trong nhà đã dâng khoảng 50cm. Toàn bộ đồ đạc được gia đình đưa lên cao, những vật dụng cần thiết được che chắn bằng bạt để hạn chế hư hỏng.

Theo bà Phương, nhờ được lực lượng chức năng cảnh báo từ sớm, gia đình đã chủ động kê kích tài sản, di chuyển vật nuôi lên vị trí cao trước khi nước dâng. Trong cảnh ngập lụt, sự chủ động giúp gia đình giảm bớt nguy cơ thiệt hại và bảo đảm an toàn cho các thành viên.

Bà Dương Thị Tỉnh cho biết, nước ngập khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, việc đi lại, mua bán thực phẩm cũng trở nên khó khăn.

Gia đình ông Mai Văn Hải, phường Hàm Rồng chuyên cung cấp trái cây cho các trường học. Khi đường sá bị ngập, việc vận chuyển, giao hàng gặp nhiều khó khăn. Ông phải sử dụng thuyền để đưa chuối đến các đầu mối, vừa mất thêm thời gian, công sức, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình di chuyển.

Trên các tuyến đường, ngõ phố, nước vẫn còn ngập cục bộ, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

UBND phường Hàm Rồng và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình hình ngập lụt; thường xuyên cập nhật số hộ còn ngập, số hộ đã di chuyển, tình trạng cô lập và nhu cầu hỗ trợ.

Trong lúc nước chưa rút, người dân tại các khu vực ngập vẫn phải thích nghi với một nhịp sống khác. Từ việc đi lại, mua bán thực phẩm đến bảo vệ tài sản, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong điều kiện khó khăn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, chủ động bảo vệ người, tài sản và vật nuôi, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện các hướng dẫn ứng phó với diễn biến của nước lũ.