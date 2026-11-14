Gần 2.000 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng Hoa Tam giác mạch'

Các đại biểu tham dự Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Hoa Tam giác mạch”.

Các đại biểu tham dự Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Hoa Tam giác mạch”.

Dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen cho các gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Hiến máu tình nguyện”.

Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và chào mừng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026. Với thông điệp Giọt hồng Tam giác mạch - Trao đời sự sống, ngày hội thu hút sự tham gia của các Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thuộc 12 xã, phường: Hà Giang 1, Hà Giang 2, Ngọc Đường, Vị Xuyên, Lao Chải, Thanh Thủy, Phú Linh, Linh Hồ, Bạch Ngọc, Việt Lâm, Tùng Bá, Cao Bồ; cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang và Trường Cao đẳng Tuyên Quang (Cơ sở 2).

Các đại biểu động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia Ngày hội máu.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 gia đình và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Hiến máu tình nguyện” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.