Gần 2.000 người tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao tại Lạng Sơn

Dự lễ phát động tại điểm cầu Lạng Sơn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, phường Đông Kinh và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, vận động viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Trong chương trình, các đại biểu cùng theo dõi lễ phát động cấp quốc gia được tiếp sóng từ điểm cầu chính tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Các đại biểu tham gia lễ phát động (Ảnh: Thùy Linh).

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong Nhân dân.

Ngay sau đó, các đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy đồng hành vòng quanh sân vận động. Tiếp nối chương trình là hoạt động đồng diễn thể thao của học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Việt Bắc.

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, vận động mỗi người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì tập luyện thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống tích cực trong Nhân dân.