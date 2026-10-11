Gần 2.000 người tham gia giải chạy lan tỏa thông điệp sống xanh, không khói thuốc

Lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc

Sáng 11/10, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” . Ảnh: Hồng Tâm

Với cự ly gần 3 km, tương đương một vòng hồ Bảy Mẫu, giải chạy thu hút gần 2.000 người đăng ký tham gia. Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình còn truyền tải thông điệp về bảo vệ sức khỏe, phòng, chống tác hại của thuốc lá, sử dụng thực phẩm an toàn và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, lành mạnh.

Thông điệp “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh” được Ban Tổ chức xác định là tinh thần xuyên suốt của sự kiện, khuyến khích mỗi người chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Gần 2.000 người đăng ký tham gia. Ảnh: Hồng Tâm

Đồng hành cùng chương trình có nhiều nghệ sĩ, người đẹp, ca sĩ, MC được công chúng yêu mến như NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quách Thu Phương, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo Vũ Hương Giang, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng..

Giải chạy được tổ chức theo tinh thần ngày hội thể thao - văn hóa dành cho cộng đồng, đề cao sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và khuyến khích phụ nữ duy trì thói quen vận động thường xuyên. Các hạng mục giải thưởng Nhất, Nhì, Ba dành cho nam và nữ, cùng giải Tập thể cho đội có đông vận động viên tham gia nhất, góp phần tạo không khí hào hứng, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất.

Bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ. Vì vậy, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị để phụ nữ có điều kiện tham gia và duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hồng Tâm

Cùng với rèn luyện thể chất, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc.

Bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người

Theo Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), khói thuốc gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo khoảng 50% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc. Việc phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Bên cạnh giải chạy, Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh diễn ra từ ngày 8 đến 12/10/2026, với sự tham gia dự kiến của hơn 60 thương hiệu và sản phẩm uy tín. Hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm tạo cơ hội để phụ nữ và cộng đồng tiếp cận thông tin, tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, bền vững.