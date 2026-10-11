Gần 2.000 người tham gia giải chạy lan tỏa thông điệp môi trường không khói thuốc

Với thông điệp “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh”, sự kiện hướng đến việc khuyến khích cộng đồng rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá và chung tay xây dựng môi trường sống an toàn.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận định, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ. Vì vậy, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị để phụ nữ có điều kiện tham gia và duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh việc khuyến khích rèn luyện thể chất, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

“Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Tại sự kiện, gần 2.000 vận động viên tham gia tranh tài trên cự ly gần 3km quanh hồ Bảy Mẫu. Không chỉ là một hoạt động thể thao kết hợp giao lưu văn hóa, giải chạy còn đề cao tinh thần gắn kết cộng đồng và sự tham gia của các thành viên trong gia đình.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng gồm các hạng Nhất, Nhì, Ba dành cho nam và nữ, cùng giải Tập thể dành cho đội có đông vận động viên tham gia nhất. Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống năng động, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá và cùng cộng đồng xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và mỗi gia đình, hướng tới một tương lai khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Theo Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), khói thuốc gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 50% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc; phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.