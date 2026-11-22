QTO - Hướng tới Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026, tại phường Nam Đông Hà, không khí tập luyện cho chương trình khai mạc đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Gần 2.000 diễn viên, học sinh và các lực lượng tham gia đang tích cực hoàn thiện các tiết mục, sẵn sàng mang đến những màn trình diễn đặc sắc.

Đảm nhận thực hiện Lễ hội đường phố tại điểm cầu Nam Đông Hà, một trong những hợp phần của chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026, phường chuẩn bị nhiều tiết mục, như: Diễu hành, đồng diễn dân vũ, bước nhảy đường phố, nhảy sạp, âm nhạc đường phố và trình diễn áo dài.

Trong đó, màn đồng diễn dân vũ với quy mô 1.000 người là điểm nhấn của lễ hội. Các nhóm tham gia đang nỗ lực tập luyện, phối hợp động tác và đội hình để bảo đảm sự đồng đều, đẹp mắt.

Các lực lượng tham gia tích cực tập luyện màn đồng diễn dân vũ, chuẩn bị cho chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 - Ảnh: B.C

Em Ngô Hoàng Phương Liên, học sinh lớp 4A7, Trường tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ, em rất vui và tự hào khi được tham gia chương trình. Dù có những động tác khó nhưng em cùng các bạn luôn cố gắng tập luyện để hoàn thành tốt phần biểu diễn.

Theo chị Lê Thị Thảo Nguyên, Tổng đạo diễn Lễ hội đường phố tại điểm cầu Nam Đông Hà, khó khăn lớn nhất là số lượng người tham gia đông, khả năng tiếp thu động tác không đồng đều. Ê-kíp phải hướng dẫn theo từng nhóm, thống nhất nhịp điệu và đội hình để bảo đảm sự kết nối giữa các lực lượng.

Các tiết mục được triển khai tập luyện từ đầu tháng 11, đến chiều 22/11, các lực lượng sẽ hợp luyện toàn bộ chương trình, rà soát và hoàn thiện các tiết mục trước khi biểu diễn chính thức.

Với sự chuẩn bị tích cực và tinh thần hưởng ứng của đông đảo người dân, Lễ hội đường phố tại điểm cầu Nam Đông Hà kỳ vọng tạo nên điểm nhấn sôi động, góp phần quảng bá văn hóa và con người Quảng Trị đến với du khách.