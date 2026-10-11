Gần 2.000 người hào hứng chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh năm 2026

Các vận động viên hào hứng lan tỏa thông điệp "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh"

Sáng 11/10, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), các vận động viên tập trung tham gia Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" năm 2026 do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức. Chương trình diễn ra từ 7h đến 10h, với cự ly gần 3km, tương ứng một vòng hồ Bảy Mẫu.

Giải chạy được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo thông tin của Ban Tổ chức, gần 2.000 người đã đăng ký tham gia. Với cự ly gần 3km, tương đương một vòng hồ Bảy Mẫu, giải chạy không chỉ dành cho những người yêu thích vận động mà còn được định hướng như ngày hội thể thao - văn hóa dành cho cộng đồng, đề cao tinh thần gắn kết, rèn luyện sức khỏe và sự đồng hành của các thành viên trong gia đình.

Thông điệp "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh" được gửi gắm qua từng bước chạy và những lựa chọn có thể thực hiện ngay trong đời sống hằng ngày.

Dàn trống hội sẵn sàng cho lễ khai mạc giải chạy.

Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo Vũ Hương Giang tham gia chương trình.

Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng sẵn sàng cho lễ khai mạc.

Những bước chạy vì một tương lai xanh

Trước giờ xuất phát, trong bầu không khí sôi động của ngày hội, Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Huệ – Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân, không giấu nổi sự hào hứng. Chị chia sẻ, ngay khi biết thông tin về giải chạy, toàn trường đã hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Để tiếp sức cho gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên các hệ học hưởng ứng sự kiện, Ban Giám đốc Học viện đã bố trí 4 chuyến xe đưa đón tập thể đến Công viên Thống Nhất từ sớm.

Gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân tham gia giải chạy.

Thượng tá Nguyễn Thị Huệ cho biết, từ lâu Học viện Cảnh sát Nhân dân đã xây dựng và duy trì một môi trường học tập, rèn luyện hoàn toàn không khói thuốc. Đến với giải chạy lần này, đoàn không chỉ chạy để rèn luyện sức khỏe mà còn chuẩn bị 40 bảng hashtag mang các thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá được thể hiện bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga.

Trong tiết trời thu Hà Nội trong mát, những bước chạy của các chiến sĩ công an tương lai không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, mà còn lan tỏa trong cộng đồng thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường sống lành mạnh cho mọi người.

Các vận động viên hoàn tất khâu hậu cần chuẩn bị bước vào đường đua.

Nổi bật giữa dòng người tham gia giải chạy là nhóm ba chị em: chị Trần Kim Xuân (68 tuổi), chị Nguyễn Thu Hương (65 tuổi) và chị Nguyễn Thị Út Thúy (54 tuổi). Đằng sau nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực của họ là một hành trình kiên cường vượt qua thử thách lớn về sức khỏe.

Chị Kim Xuân từng trải qua căn bệnh ung thư cổ tử cung với hai cuộc phẫu thuật liên tiếp chỉ trong một tháng. Nhờ tinh thần lạc quan cùng việc kiên trì luyện tập thể dục mỗi ngày, chị đã hồi phục sức khỏe. Tương tự, chị Út Thúy cũng vừa trải qua hai ca phẫu thuật vào năm ngoái nhưng vẫn đong đầy nhiệt huyết hòa mình vào đường chạy.

Nhóm ba chị em: chị Trần Kim Xuân (bìa trái), chị Nguyễn Thu Hương (giữa) và chị Nguyễn Thị Út Thúy trước giờ xuất phát

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng giải chạy của Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Kim Xuân hào hứng cho biết, chị muốn giao lưu với các chị em và lan tỏa tinh thần sống khỏe đến cộng đồng. Đằng sau mỗi bước chạy của chị còn là một lời nhắn gửi dành cho người chồng ở nhà vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc. Dù ông xã có phần lo lắng khi thấy vợ tham gia chạy bộ, chị Xuân vẫn mỉm cười kiên trì sải bước. Chị hy vọng nỗ lực của mình sẽ lan tỏa thông điệp "không khói thuốc lá" đến mọi người, chung tay bảo vệ bầu không khí sạch cho gia đình và thế hệ tương lai.

Đến từ xã Xuân Mai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 45km, chị Nguyễn Thị Hải Ninh, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp, đã chủ động đăng ký tham gia từ rất sớm ngay khi biết thông tin về chương trình. Để kịp có mặt tại Công viên Thống Nhất trước giờ khai mạc, từ 5 giờ sáng, chị đã cùng con trai và một người đồng nghiệp vượt chặng đường dài về trung tâm thành phố trong sự háo hức, mong chờ.

Chị Hải Ninh bộc bạch, dù ông xã ở nhà không hút thuốc lá, chị vẫn cảm thấy tràn đầy động lực khi đến đây, bởi chị hiểu rằng việc bảo vệ môi trường sống không khói thuốc lá là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Chuyến đi từ sáng sớm của nữ giảng viên cùng gia đình và đồng nghiệp chính là minh chứng cho mong muốn lan tỏa lối sống lành mạnh, vì sức khỏe của những người xung quanh và thế hệ tương lai.

Các vận động viên hào hứng lan tỏa thông điệp "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh".

Đưa 2 con tham gia giải chạy, với chị Nguyễn Tam Điệp (TƯ Hội LHPN Việt Nam), đây không chỉ là dịp để 3 mẹ con cùng rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để các con hiểu hơn về lối sống lành mạnh và ý thức bảo vệ môi trường sống. Tham gia giải chạy mẹ con chị muốn góp một hành động nhỏ để lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng.

Theo chị Điệp, để trẻ em được lớn lên trong môi trường an toàn, trong lành, mỗi gia đình cần bắt đầu từ việc duy trì thói quen vận động, quan tâm đến sức khỏe và cùng xây dựng không gian sống không khói thuốc lá. "Tôi mong qua những hoạt động như thế này, các con sẽ hiểu rằng bảo vệ sức khỏe và môi trường cần bắt đầu từ chính những lựa chọn hằng ngày của mình. Ba mẹ con cùng chạy hôm nay cũng là cách để gia đình cùng nhau lan tỏa thông điệp ấy", chị Nguyễn Tam Điệp nhấn mạnh.

Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội tham gia làm tình nguyện viên của giải chạy.

Bạn Triệu Thanh Bình, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, một tình nguyện viên của chương trình cho biết: "Đây là một hoạt động rất ý nghĩa nên em cảm thấy vui khi được góp sức cùng Ban tổ chức. Nhóm tình nguyện viên chúng em tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, hướng dẫn và phối hợp bảo đảm an toàn trên đường chạy, để các vận động viên có thể yên tâm tham gia. Với em, giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp để mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông điệp 'Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh' cũng nhắc nhở chúng em rằng xây dựng môi trường sống trong lành cần bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi người. Em hy vọng sau chương trình, không chỉ các vận động viên mà cả những người theo dõi giải chạy cũng sẽ cùng lan tỏa lối sống lành mạnh, nói không với khói thuốc lá và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng".

Lần đầu tham gia giải chạy, bà Nguyễn Thị Mai Hiên (phường Phương Liệt, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi quan tâm đến thông điệp bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường không khói thuốc. Giải chạy giúp tôi nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn liên quan đến những người sống cùng mình. Tôi mong những hoạt động như thế này được duy trì để ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến lối sống lành mạnh".

Bà Nguyễn Thị Mai Hiên (giữa) cùng và các bạn sẵn sàng cho lễ khai mạc.

"Tôi muốn chia sẻ thông điệp của giải chạy với bạn bè, người thân và cùng mọi người duy trì việc tập luyện. Tôi nghĩ bảo vệ sức khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ điều gì lớn lao. Mỗi người có thể bắt đầu bằng việc không hút thuốc lá ở nơi có người khác, không xả rác và chủ động vận động phù hợp với khả năng", bà Mai Hiên cho biết.

Với các vận động viên tham gia giải chạy, hành trình gần 3km không dừng ở đoạn đường quanh hồ Bảy Mẫu mà là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục lựa chọn vận động phù hợp, không hút thuốc lá trong nhà, tại nơi làm việc và không gian chung, đồng thời giữ gìn môi trường sạch đẹp. Từ những thay đổi nhỏ, thông điệp vì sức khỏe và tương lai xanh sẽ được lan tỏa sâu rộng.