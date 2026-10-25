Gần 2.000 người được huy động bảo đảm an ninh cho concert BIGBANG đêm thứ 2

Chiều 25/10, Ban tổ chức concert BIGBANG thông báo tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ đêm diễn thứ hai thuộc chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR “XX : COSMOS” tại Hà Nội.

Gần 2.000 nhân sự được huy động để bảo đảm an ninh, an toàn trước đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, gần 2.000 nhân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, công an các phường, lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp và tình nguyện viên.

Các lực lượng được bố trí theo nhiều lớp, từ khu vực bên ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động. Những vị trí như cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường dẫn đến sân vận động được tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng trà trộn, vào nhầm khu vực hoặc gây mất trật tự.

Các lực lượng được bố trí theo nhiều lớp, từ khu vực bên ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động.

Bên cạnh việc kiểm soát người vào sân, phương án bảo đảm an toàn còn bao gồm phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế. Công tác an ninh được duy trì trong suốt chương trình, đặc biệt ở thời điểm kết thúc đêm diễn, khi lượng lớn khán giả cùng rời sân và di chuyển ra các tuyến đường lân cận

Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng phe vé dẫn khách vào sân không đúng quy định, BTC tăng cường kiểm soát an ninh tại các cổng ra vào và khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình.

Việc tăng cường kiểm soát an ninh được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một số phản ánh về tình trạng khán giả bị cho là trà trộn vào khu vực biểu diễn bằng vé không hợp lệ trong đêm đầu tiên.

Trước đó vào tối 24/10, sau khi tiếp nhận phản ánh của khán giả, lực lượng an ninh đã kiểm tra, rà soát vòng tay và đưa một số người ra khỏi khu vực tổ chức do không có vé hợp lệ.

Với lượng khán giả đông, việc kiểm tra vé và vòng tay được xem là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người mua vé hợp lệ, đồng thời hạn chế tình trạng di chuyển sai khu vực hoặc gây quá tải tại các lối vào.

Ban tổ chức cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ tại những điểm tập trung đông người, phối hợp điều tiết dòng di chuyển và xử lý các tình huống có thể ảnh hưởng đến trật tự chung.

BIGBANG khuấy động sân vận động Mỹ Đình trong đêm concert đầu tiên tối 24/10, thu hút khoảng 45.000 khán giả.

Đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội diễn ra tối 24/10, thu hút khoảng 45.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Nhóm xuất hiện trên sân khấu lúc 19h45, mở màn bằng ca khúc Fantastic Baby, khuấy động không khí bằng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi như Blue, If You”, Loser, Haru Haru, Bang Bang Bang...

G-Dragon, Taeyang và Daesung nói tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ. Điểm nhấn cuối chương trình là khoảnh khắc ba thành viên quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả sau ca khúc Still Life. Sức nóng của đêm diễn đầu tiên khiến công tác tổ chức, kiểm soát đám đông và bảo đảm an toàn tiếp tục được chú trọng trước giờ diễn của đêm thứ hai.