Gần 2.000 người chạy vì môi trường không khói thuốc

Hoạt động này hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Màn trống hội khai mạc chương trình. Ảnh: Nguyệt Ánh

Với thông điệp: “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh”, giải chạy nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, về tác hại của thuốc lá, việc sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ.

“Cùng với rèn luyện thể chất, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Các vận động viên hào hứng tham gia giải chạy. Ảnh: Nguyệt Ánh

Các vận động viên hào hứng tham gia giải chạy. Ảnh: Nguyệt Ánh

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc.

Ban Tổ chức cho biết, Giải chạy được tổ chức như một ngày hội thể thao - văn hóa dành cho cộng đồng, đề cao tinh thần gắn kết, rèn luyện sức khỏe và sự đồng hành của các thành viên trong gia đình. Sự kiện có sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp, diễn viên, ca sĩ, MC được công chúng yêu mến cùng các tài năng nhí từ nhiều tỉnh, thành. Sự tham gia đông đảo của dàn khách mời nổi tiếng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Các vận động viên hào hứng xuất phát tranh tài. Ảnh: Nguyệt Ánh

Ngay sau lễ phát động, gần 2.000 vận động viên đã hào hứng xuất phát tranh tài trên cự ly gần 3 km quanh hồ Bảy Mẫu. Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng gồm các hạng Nhất, Nhì, Ba dành cho nam và nữ, cùng giải Tập thể dành cho đội có đông vận động viên tham gia nhất, với nhiều phần quà hấp dẫn như điều hòa Casper, tivi, đồng hồ đeo tay, voucher tắm Osen.

Phụ nữ chung tay phòng chống tác hại thuốc lá, hướng tới một tương lai khỏe mạnh, phát triển bền vững. Ảnh: Nguyệt Ánh

Nằm trong chuỗi sự kiện, "Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và hành trình xanh" diễn ra từ ngày 8 đến 12-10 với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, sản phẩm uy tín. Đây là cơ hội để cộng đồng trải nghiệm, lựa chọn các sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa tinh thần sống chủ động, nâng cao ý thức phòng chống tác hại thuốc lá và chung tay hướng tới một tương lai khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Theo Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), khói thuốc gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 50% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc; phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.