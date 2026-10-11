Gần 2.000 người chạy lan tỏa thông điệp vì môi trường không khói thuốc

Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh” năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/TG

Giải chạy do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình cũng hưởng ứng tinh thần khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Với cự ly gần 3 km, giải chạy không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và xây dựng lối sống xanh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người với tư cách một công dân, người lao động, mà còn có ý nghĩa đối với thế hệ tương lai mà phụ nữ đang và sẽ sinh ra, nuôi dưỡng.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, để phụ nữ có điều kiện chăm sóc sức khỏe và duy trì tập luyện thường xuyên, cần có sự chia sẻ trách nhiệm từ các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người.

Những thay đổi thiết thực có thể bắt đầu từ các việc làm hằng ngày như không hút thuốc lá trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sạch đẹp.

Sự tham gia của nam giới và các thành viên trong gia đình tại giải chạy cũng thể hiện tinh thần đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ và gia đình hưởng ứng phong trào lựa chọn các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm tập luyện.

Các hoạt động thể thao, dân vũ cũng cần được gắn với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc lá.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Báo Phụ nữ Việt Nam trong truyền thông, vận động cộng đồng thực hành lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường không khói thuốc, bà Nguyễn Thị Minh Hương cảm ơn các đơn vị đồng hành, lực lượng chuyên môn, y tế và tình nguyện viên đã góp phần tổ chức chương trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương chúc các vận động viên thi đấu an toàn, đoàn kết, cao thượng, đồng thời bày tỏ mong muốn “mỗi bước chạy hôm nay sẽ khởi đầu cho một thói quen tốt, vì sức khỏe của chính mình và những người thân yêu”.

Thông điệp của giải chạy được cô đọng trong tinh thần: “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh”. Ban Tổ chức mong muốn sự hưởng ứng tại đường chạy không chỉ dừng lại trong một buổi sáng mà tiếp tục được duy trì bằng những thói quen tốt trong gia đình, cơ quan và cộng đồng.

Từ Công viên Thống Nhất, thông điệp về môi trường không khói thuốc được kỳ vọng lan tỏa đến từng ngôi nhà, nơi làm việc và không gian công cộng. Mỗi người có thể góp phần hiện thực hóa thông điệp bằng việc không hút thuốc ở nơi sinh hoạt chung, tôn trọng sức khỏe của người bên cạnh, duy trì vận động và giữ gìn môi trường sạch đẹp.

Sau hành trình gần 3 km, các vận động viên xuất sắc ở nội dung nam, nữ cùng tập thể có đông người tham gia nhất được vinh danh tại lễ trao giải.

Bên cạnh việc ghi nhận thành tích, chương trình hướng tới tôn vinh tinh thần hưởng ứng, sự gắn kết và cam kết cùng xây dựng môi trường sống lành mạnh. Mỗi vận động viên không chỉ tham gia một hoạt động thể thao mà còn có thể trở thành người lan tỏa thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong gia đình, cơ quan, đơn vị.