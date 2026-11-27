Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Lời thề non sông dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Lời thề non sông diễn ra vào tháng 12.

Theo thông tin từ ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với các màn thực cảnh có quy mô lớn. Một số trang bị, khí tài quân sự sẽ được đưa vào không gian sân khấu, cùng sự tham gia trực tiếp của các lực lượng quân đội. Gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và cán bộ, chiến sĩ góp mặt trong các tiết mục được dàn dựng công phu.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và trình diễn thực cảnh, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng thời khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc.

Trọng tâm nội dung là lời thề giữ nước được tiếp nối qua các thế hệ, bắt đầu từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Chương trình cũng đề cập vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp của lực lượng vũ trang, trong đó có Quân đội nhân dân Việt Nam, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm, Lời thề non sông còn hướng tới việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong các thế hệ, đặc biệt là người trẻ.

Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình được tổ chức theo hình thức đại nhạc hội chính luận, kết hợp các yếu tố nghệ thuật hiện đại với nội dung lịch sử, cách mạng.

Chương trình Lời thề non sông diễn ra lúc 20h ngày 5/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.