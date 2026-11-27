Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt cấp quốc gia "Lời thề non sông" sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với quy mô gần 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận "Lời thề non sông"

Chương trình đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Lời thề non sông".

Lịch sử được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại

Được xây dựng theo hình thức đại nhạc hội chính luận mang tầm vóc quốc gia, "Lời thề non sông" kết hợp chiều sâu lịch sử, tính chính luận với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình hướng tới cách tiếp cận lịch sử giàu cảm xúc, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn trong nghệ thuật dàn dựng là việc sử dụng trực tiếp một số trang bị, khí tài quân sự trên sân khấu Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo ban tổ chức, lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng khí tài quân sự.

Sự kết hợp giữa sức mạnh quốc phòng và nghệ thuật trình diễn không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn góp phần chuyển tải tinh thần, ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang, "Lời thề non sông" hướng tới tạo dựng một không gian nghệ thuật mà ở đó, câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng sức biểu đạt của nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Bản trường ca về hào khí giữ nước

Xuyên suốt chương trình là mạch nguồn yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí quật cường được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân Thủ đô, chương trình khắc họa lời thề giữ nước xuyên suốt 80 năm qua, làm nổi bật sức mạnh của truyền thống yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua nghệ thuật, "Lời thề non sông" đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ tái hiện lịch sử nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chương trình còn hướng tới sự kết nối giữa các thế hệ, tiếp nối và trao truyền những giá trị của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với non sông.

Bằng sự kết hợp giữa chiều sâu chính luận, quy mô thực cảnh và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, "Lời thề non sông" được xây dựng như một bản trường ca về truyền thống giữ nước, đưa ký ức lịch sử đến với công chúng hôm nay bằng những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc.