Chương trình dự kiến có sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ. Ảnh BTC cung cấp

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2026), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt cấp quốc gia “Lời thề non sông” được tổ chức với quy mô gần 50.000 khán giả, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20 giờ ngày 5-12.

Chương trình do Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Chương trình “Lời thề non sông” được dàn dựng theo hình thức đại nhạc hội chính luận, kết hợp nhiều tiết mục nghệ thuật với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kể lại câu chuyện lịch sử về Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Đây cũng là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng có những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện một số trang bị, khí tài quân sự. Sự kết hợp giữa hình ảnh sức mạnh quốc phòng và nghệ thuật trình diễn nhằm đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nội dung xuyên suốt đêm diễn là lời thề giữ nước của dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua, bắt nguồn từ lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô. Qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình khắc họa truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của một dân tộc luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước.