Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chương trình quy tụ gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

‘Lời thề non sông’ sẽ diễn ra lúc 20h ngày 5/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: BTC

“Lời thề non sông” được xây dựng theo hình thức đại nhạc hội chính luận, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với các màn thực cảnh quy mô lớn, trong đó có sự tham gia trực tiếp của lực lượng vũ trang và sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự.

Qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện tinh thần và hào khí của Ngày Toàn quốc kháng chiến, góp phần đưa những dấu mốc lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nội dung chương trình tập trung khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam, từ lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô đến hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ đất nước. Qua đó, tôn vinh vai trò của lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ non sông.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h ngày 5/12/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.