Gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ cùng khí tài quân sự hội tụ trong “Lời thề non sông”

Với quy mô 50.000 khán giả, chương trình được dàn dựng trong không gian thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật trình diễn với hình ảnh lực lượng quân đội, hứa hẹn tạo nên những điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Khí tài quân sự xuất hiện trực tiếp trên sân khấu thực cảnh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2026), chương trình Lời thề non sông được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026–2030, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình, hướng tới tái hiện và tôn vinh hào khí lịch sử, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Không đi theo lối mòn của các chương trình kỷ niệm truyền thống, Lời thề non sông được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận quy mô quốc gia, kết hợp tính chính luận với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, tạo nên sự kết nối giữa những giá trị lịch sử với cảm xúc của công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn đặc biệt của Lời thề non sông là cách kể câu chuyện lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến trong không gian sân vận động, với sự hỗ trợ của một số trang bị, khí tài quân sự ngay trên sân khấu.

Lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội cùng dàn khí tài quân sự.

Sự kết hợp giữa sức mạnh quốc phòng thực tế và nghệ thuật trình diễn tạo nên những khoảnh khắc thị giác choáng ngợp, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.

Với quy mô dàn dựng lớn, sự hội tụ của gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ cùng các yếu tố thực cảnh, chương trình không chỉ tái hiện lịch sử bằng âm nhạc, sân khấu mà còn tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giá trị lịch sử được truyền tải bằng hình ảnh và ngôn ngữ biểu diễn.

Bản trường ca nghệ thuật về hào khí giữ nước

Lời thề non sông được xây dựng như một bản trường ca nghệ thuật ca ngợi tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Chương trình khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, của một dân tộc luôn sẵn sàng đứng lên chiến đấu, hy sinh để bảo vệ non sông, bờ cõi.

Trong mạch nguồn ấy, chương trình khắc họa lời thề giữ nước xuyên suốt 80 năm, bắt nguồn từ lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô.

Lời thề ấy kết tinh truyền thống yêu nước dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tạo nên bản lĩnh, ý chí quật cường cùng sức mạnh Việt Nam.

Thông qua chương trình, vai trò của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được khẳng định.

Lời thề non sông không chỉ là sự tri ân những giá trị lịch sử, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống trong thế hệ hôm nay.