Gần 2.000 nghệ nhân hội tụ trong Đêm hội cồng chiêng Gia Lai 2026

Tối 7/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, gần 2.000 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố và 29 xã, phường trong tỉnh đã cùng hội tụ, trình diễn những âm thanh cồng chiêng đặc sắc trong chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng. Sự kiện là điểm nhấn của Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Đêm hội cồng chiêng được diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Phường Pleiku, Gia Lai). (Ảnh: Phạm Qúy).

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Trong không gian rộng lớn của Quảng trường Đại Đoàn Kết, tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng những điệu múa truyền thống, tạo nên không khí lễ hội sôi động, đậm sắc màu văn hóa các vùng miền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Gia Lai mới - nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc đêm hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, trong đó du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Phát triển du lịch không phải để biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần, mà phải góp phần nâng cao giá trị di sản, bảo đảm chính cộng đồng gìn giữ di sản được hưởng lợi.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cho hay: Từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã gắn bó mật thiết với đời sống buôn làng Tây Nguyên, hiện diện trong những nghi lễ thiêng liêng và các ngày hội cộng đồng. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng nói tâm hồn, ký ức cộng đồng, sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, tổ tiên và cộng đồng.

Điểm nhấn tại đêm hội là sự hội tụ của hàng nghìn nghệ nhân, cùng hòa nhịp trong những thanh âm cồng chiêng và điệu múa xoang. (Ảnh: Phạm Quý).

Những giá trị đặc sắc ấy đã làm nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005, trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên và cả dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, Festival năm nay càng thêm ý nghĩa khi bộ chiêng Ko Đơ được đón nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, giá trị của bộ chiêng không chỉ nằm ở hiện vật mà còn kết tinh những lớp trầm tích văn hóa, tri thức và ký ức của cộng đồng.

"Đây là niềm tự hào lớn lao, đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gìn giữ những báu vật văn hóa của dân tộc. Bởi danh hiệu là sự tôn vinh, nhưng gìn giữ được giá trị của di sản cho các thế hệ mai sau mới là trách nhiệm lớn lao nhất", chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hàng chục nghìn người dân và du khách hội tụ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để cùng hòa nhịp vào đêm hội. (Ảnh: Phạm Quý).

Tham gia Festival lần này, Gia Lai có gần 1.200 nghệ nhân đến từ 27 xã, phường, cùng đội cồng chiêng nhí Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ia Grai và Hợp tác xã Tượng gỗ Tây Nguyên. Các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương như Tơ Tung, Kim Sơn, Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Pleiku, Chư Prông, Phú Thiện, Kbang, Chư Păh, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Ayun Pa, Mang Yang, Kông Chro...

Bên cạnh đó, các đoàn nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đồng Nai cũng mang đến đêm hội những sắc màu văn hóa riêng.

Mỗi đoàn có cách thể hiện, nhịp điệu và bản sắc khác nhau, góp phần khắc họa sự phong phú, đa dạng của văn hóa cồng chiêng ở các vùng miền.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào mừng Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Pleiku cùng âm vang cồng chiêng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.