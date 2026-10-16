Gần 2.000 loài hoa bung nở, sa mạc khô hạn bậc nhất thành thảm màu rực rỡ

Lucas Agayo Araos/DW

Atacama ở Chile được coi là một trong những sa mạc khô cằn lâu đời nhất thế giới. Nằm giữa dãy Andes và dãy núi ven biển Chile, khu vực này bị ngăn hơi ẩm từ cả rừng Amazon lẫn Thái Bình Dương. Lượng mưa trung bình hằng năm chỉ khoảng 15mm, riêng vùng lõi siêu khô hạn có nơi chỉ nhận được 1-3 mm mưa.

Tuy nhiên, năm nay, điều bất thường xảy ra ở khu vực này. Những trận mưa lớn đã xuất hiện, một số khu vực ghi được lượng mưa lên tới 180mm, tạo điều kiện để hàng triệu hạt giống ngủ vùi lâu ngày nảy mầm.

Tháng 10, mùa hoa nở bắt đầu rộ lên. Những cánh đồng hoa nhiều màu sắc được dự đoán trải rộng trên diện tích lên tới 15.000km2.

Video: BBC Weather

Được biết, hệ thực vật tại đây gồm khoảng 1.893 loài, trong đó nhiều loài chỉ xuất hiện tại khu vực này. Một số loài có thể tồn tại dưới dạng hạt suốt 10 năm, chờ đợi những cơn mưa hiếm hoi để hồi sinh.

Để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, các loài hoa phát triển nhiều đặc điểm đặc biệt như lớp phủ dạng sáp giúp giữ nước, lông mịn phản chiếu ánh nắng, lá nhỏ và hệ thống rễ chuyên biệt. Khi nở, chúng tạo nên bức tranh rực rỡ với đủ sắc hồng, tím, vàng và xanh nhạt.

Trong 40 năm qua, Atacama ghi nhận khoảng 15 đợt sa mạc nở hoa, theo Iflscience.

Sự trở lại của những cánh đồng hoa không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ thú mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, đồng thời nhắc nhở con người về giá trị của hệ sinh thái độc đáo cần được bảo vệ.