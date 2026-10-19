Gần 2.000 học sinh Trung học phổ thông học kỹ năng sống và pháp luật cùng Công an xã

Gần 2.000 học sinh Trường THPT Mỹ Đức C học kỹ năng sống và pháp luật cùng Công an xã Hương Sơn (Hà Nội)

Sân Trường THPT Mỹ Đức C sáng đầu tuần trở thành một lớp học đặc biệt. Người đứng lớp là cán bộ Công an xã Hương Sơn. Học trò là gần 2.000 học sinh, cùng 45 cán bộ, giáo viên của trường. Bài giảng không xa xôi. Nó xoay quanh những chuyện rất gần với tuổi học trò, từ một cuộc xô xát trong trường, một lời rủ rê, đến cách đội chiếc mũ bảo hiểm, cầm lái sao cho an toàn.

Mở đầu chương trình, cán bộ Công an xã phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường. Những hành vi nhiều em vẫn nghĩ là “chuyện nhỏ” được gọi tên rõ ràng. Gây rối trật tự công cộng. Cổ vũ, lôi kéo, rủ rê người khác tụ tập đánh nhau. Đi kèm mỗi hành vi là những hậu quả pháp lý mà người vi phạm có thể phải gánh chịu.

Có khi chỉ là đứng ngoài hò reo, một cú bấm máy quay, một lời thách thức qua lại. Sự bồng bột nhất thời ấy đủ để đẩy một học sinh sang phía bên kia lằn ranh pháp luật.

Cùng với đó, các em được tuyên truyền về tác hại của ma túy. Thứ chất cấm này không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của chính người sử dụng mà còn lấy đi hạnh phúc của cả một gia đình, kéo lùi sự phát triển của xã hội. Điều cán bộ Công an nhấn mạnh với học sinh là phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phần TTATGT được tổ chức theo cách trực quan. Những chiếc mũ bảo hiểm được bày sẵn trên bàn, một chiếc xe máy điện được đưa ra giữa sân làm mẫu. Học sinh được mời lên, đứng cạnh cán bộ Công an để cùng thực hành.

Bên cạnh các quy định cơ bản khi tham gia giao thông, cán bộ Công an xã hướng dẫn kỹ năng điều khiển, sử dụng phương tiện an toàn, cách phòng tránh tai nạn và chú ý quan sát khi di chuyển. Các em được nhắc nhở không thực hiện những hành vi nguy hiểm trên đường. Lý do được giải thích giản dị. Một phút liều lĩnh không chỉ đe dọa bản thân mà còn đặt những người cùng tham gia giao thông vào vòng nguy hiểm.

Qua chương trình, học sinh được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, hướng tới lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh, đoàn kết và thân thiện trong môi trường học đường. Hoạt động cũng là dịp để lực lượng Công an và nhà trường tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục, quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh.

Lời nhắn của cán bộ Công an xã Hương Sơn gửi tới các em khá ngắn gọn. Hãy chủ động tìm hiểu pháp luật, nói không với bạo lực học đường, tránh xa ma túy và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Rồi mang những điều được nghe hôm nay về kể lại với bố mẹ, với bạn bè, để mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.