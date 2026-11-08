Gần 2.000 học sinh trồng 'Cây cam kết' đẩy lùi bạo lực học đường

“Cây cam kết” đầy độc đáo được học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền “trồng” nhằm đẩy lùi bạo lực học đường

“Cây cam kết” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống bạo lực học đường được Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền triển khai trong tháng 11. Theo đó, mỗi học sinh sử dụng màu in dấu ngón tay và ký tên, góp phần tạo nên những chiếc lá trên cây. Mỗi màu sắc như xanh lá, đỏ, cam, vàng… mang một thông điệp riêng về cách thức phòng, chống bạo lực học đường mà học sinh muốn gửi gắm. Ngay trong ngày đầu phát động, hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 50% học sinh toàn trường.

Cô Ngô Thị Lệ Hằng, giáo viên phụ trách Phòng Tham vấn tâm lý học đường, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, cho biết, “Cây cam kết” là cách làm mới nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về phòng, chống bạo lực học đường. Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, mô hình tạo cơ hội để học sinh cùng kiến tạo, vun bồi những thông điệp về tình bạn, sự tôn trọng, yêu thương, lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Thông qua đó, mỗi học sinh cùng cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi bạo lực học đường và chủ động lên tiếng khi chứng kiến bạo lực.

Điểm đặc biệt của mô hình là “Cây cam kết” không được đặt cố định tại một vị trí mà luân phiên xuất hiện ở nhiều không gian trong trường học, từ hành lang, cổng ra vào đến khu vực bán trú. Nhà trường đặt mục tiêu 100% học sinh tham gia, qua đó nâng cao nhận thức và chuyển hóa cam kết thành hành động cụ thể trong phòng, chống bạo lực học đường.

Theo cô Ngô Thị Lệ Hằng, bạo lực học đường hiện nay không chỉ biểu hiện qua những hành vi xâm phạm thể chất mà còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác như bạo lực ngôn từ, bạo lực trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ở bậc THPT, áp lực đồng trang lứa, sự cạnh tranh trong học tập và những băn khoăn trong lựa chọn, định hướng nghề nghiệp cũng có thể tác động đến tâm lý học sinh.

Thực tế này đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tham vấn tâm lý học đường, từ phương thức tuyên truyền, giáo dục đến cách tiếp cận và hỗ trợ học sinh. Quan trọng hơn, nhà trường cần xây dựng môi trường đủ cởi mở, tin cậy để học sinh chủ động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn đang gặp phải.

Cô Lệ Hằng cho biết, phần lớn học sinh tìm đến phòng tham vấn tâm lý có nhu cầu được chia sẻ, lắng nghe về những vấn đề trong gia đình, quan hệ bạn bè và học tập. Một số ít trường hợp thực sự gặp trở ngại về tâm lý, cần có sự phối hợp hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó có gia đình và các nguồn hỗ trợ chuyên sâu. Đa phần những học sinh này gặp khó khăn trong kết nối với gia đình, chưa tìm được tiếng nói chung với cha mẹ.

Mỗi học sinh sẽ sử dụng màu in dấu ngón tay và ký tên, góp phần tạo nên những chiếc lá “Cây cam kết”

“Sự hỗ trợ kịp thời của công tác tham vấn sẽ là cầu nối để học sinh cởi bỏ vấn đề tâm lý mình đang gặp phải, qua đó ngăn ngừa nhiều hệ lụy, rủi ro từ môi trường học đường”, cô Hằng nhấn mạnh.

Thầy Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, cho biết trong suốt tháng 11, nhà trường sẽ đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống bạo lực học đường. Bên cạnh mô hình “Cây cam kết”, Đoàn trường phát động học sinh khối 10, 11 tham gia vẽ tranh với chủ đề phòng, chống bạo lực học đường và tổ chức triển lãm trong tháng 11; đồng thời thực hiện postcard với các thông điệp tuyên truyền.

Nhà trường cũng tăng cường tổ chức các sân chơi tập thể, hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo sự gắn kết giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với thầy cô.

“Trường học hạnh phúc cần thiết phải là trường học không có bạo lực học đường, nơi mỗi học sinh đến trường bằng niềm vui, say mê học tập và cùng nỗ lực. Thông qua những hoạt động như ‘Cây cam kết’, thông điệp về tình bạn và phòng, chống bạo lực học đường được học sinh cùng cam kết thực hiện một cách nhẹ nhàng, thiết thực”, thầy Nguyễn Đức Chính chia sẻ.