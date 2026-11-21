Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham dự chương trình

Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến cho học sinh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không một mình” năm 2026, được triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 10/10 - 10/12, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”.

Các em học sinh được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện các phương thức, thủ đoạn xâm hại trên không gian mạng

Trong bối cảnh Internet và các nền tảng số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, học tập và giao tiếp của giới trẻ, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán những nội dung gây tổn thương.

Tại Workshop, học sinh được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện các phương thức, thủ đoạn xâm hại trên không gian mạng; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo, dụ dỗ và biết cách ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.

Các em học sinh hào hứng tham gia

Đáng chú ý, chương trình có sự đồng hành của các KOL và Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng, góp phần tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ gần gũi với học sinh. Thông qua góc nhìn của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, các thông điệp về an toàn số được truyền tải theo cách sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với tâm lý và xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

KOL giao lưu cùng các em học sinh

Sự tham gia của các KOL còn góp phần phát huy vai trò của những người có sức ảnh hưởng trong việc định hướng hành vi tích cực trên không gian mạng, khuyến khích học sinh sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin sai sự thật, không tham gia bắt nạt trực tuyến và biết lên tiếng trước những hành vi gây tổn thương cho người khác.

Đặc biệt, chương trình chú trọng cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo, thao túng tâm lý, trong đó có hình thức “bắt cóc trực tuyến”. Các đối tượng có thể giả danh cơ quan chức năng, sử dụng lời lẽ đe dọa, gây hoang mang, buộc nạn nhân tự cô lập, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Không gian Workshop được trang trí sinh động

Thông qua chương trình, học sinh được khuyến khích chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô và cơ quan chức năng khi gặp những tình huống bất thường trên mạng. Đồng thời, các em được nâng cao nhận thức về việc lưu giữ bằng chứng, chặn và báo cáo các tài khoản có hành vi quấy rối, đe dọa hoặc lừa đảo.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, Workshop “Không một mình” không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh mà còn góp phần xây dựng văn hóa ứng xử tích cực trên không gian mạng, nơi mỗi cá nhân biết tôn trọng, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, các KOL và Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng cho thấy cách tiếp cận đa dạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát huy sức mạnh của cộng đồng trong phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường số.

Lực lượng an ninh mạng truyền đạt kiến thức cho các em

Thông qua hoạt động này, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp về một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đồng thời khẳng định rằng mỗi học sinh khi đối diện với nguy cơ bị lừa đảo, bắt nạt hay xâm hại trực tuyến sẽ không phải đơn độc, bởi luôn có gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ.