Ngày 26/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đội CSGT đường bộ số 4 vừa phối hợp Công an phường Bình Định và Trường THPT số 1 An Nhơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 1.956 học sinh và 115 giáo viên nhà trường.

Hoạt động nằm trong chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, hướng đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh khi tham gia giao thông.

Tại chương trình, cán bộ CSGT hướng dẫn các kỹ năng cơ bản khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; nhận diện và phòng tránh những tình huống nguy hiểm thường gặp trên đường.

Trong đó, học sinh được lưu ý kỹ năng quan sát, nhận diện nguy cơ khi tham gia giao thông; giữ khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ phù hợp; chuyển hướng, giảm tốc độ và xử lý tình huống.

Gần 2.000 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Lực lượng CSGT cũng hướng dẫn học sinh chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, giáo viên và học sinh được hướng dẫn quét mã QR để đánh giá nhận thức về pháp luật trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, người tham gia có thể tự kiểm tra kiến thức, đánh giá mức độ tiếp thu và góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, việc kết hợp phổ biến kiến thức với hướng dẫn kỹ năng thực tế, nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống giúp học sinh hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp Công an cấp xã và các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong lứa tuổi học sinh.