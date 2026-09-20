Gần 2.000 em thiếu nhi vui Đêm hội 'Trung thu yêu thương' tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức tham dự chương trình

Tham dự chương trình đêm hội có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực, phụ trách Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, phụ trách Văn hóa - Nghi lễ TP.HCM; Thượng tọa Thích Chơn Phát, Ủy viên Thường trực, phụ trách Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Ủy viên Thường trực, phụ trách Pháp chế - Kiểm soát; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực, phụ trách Phật giáo người Hoa; cùng chư tôn đức Ban Trị sự; đại diện Phật giáo liên phường; đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hưng và các đơn vị phối hợp.

Tại Đêm hội Trung thu yêu thương, nhiều tiết mục biểu diễn thu hút, vui nhộn phục vụ cho thiếu nhi như: vui cùng chú Cuội, chị Hằng, tiết mục múa của các chú bộ đội, xiết, múa lân... tạo nên không khí hân hoan và đầy bất ngờ.

Chú Cuội chị Hằng

Năm nay, Ban Tổ chức Trung thu yêu thương đã tổ chức Tết Trung thu cho hơn 1.500 em thiếu nhi. Từ năm 2023, Việt Nam Quốc Tự trở thành nơi để các em trở về dịp Tết Tháng Tám để sum vầy cùng nhau, có một Tết Trung thu ấm áp và được yêu thương.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, thay mặt Ban Tổ chức phát biểu chúc mừng các em thiếu nhi hiện diện, mong các em luôn được sống trong yêu thương và bình an. Thượng tọa mong tối hôm nay sẽ tràn đầy yêu thương với những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, các em sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc và những ước mơ tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Thiện Quý chúc mừng Tết Trung thu đến các em thiếu nhi

Chương trình Trung thu yêu thương, Ban Tổ chức đã trao quà, chia sẻ với 100 em nhỏ cha mẹ không may qua đời vì Covid-19, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các phường Hòa Hưng, Vườn Lài, Diên Hồng. Mỗi em được tặng một phần quà và 500.000 đồng.

Cùng với đó, gần 2.000 em nhỏ hiện diện tham gia Đêm hội Trung thu yêu thương tại Việt Nam Quốc Tự, mỗi em đều nhận được một phần quà gồm bánh kẹo các loại, lồng đèn.

Hình ảnh Đêm hội Trung thu yêu thương cho thiếu nhi tại Việt Nam Quốc Tự:

Trao quà cho thiếu nhi vui Tết Trung thu tại Việt Nam Quốc Tự