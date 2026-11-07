Gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X
Sáng 7/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh. Đại hội quy tụ gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước, đánh dấu kiện toàn tổ chức Giáo hội trong giai đoạn này.
Đại diện các hội Phật tử, trung tâm Phật giáo trong và ngoài nước cùng tham dự, thể hiện tinh thần gắn kết trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam. Tham dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.
Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự.
Giáo hội tổ chức Đại hội lần thứ X sớm một năm so với nhiệm kỳ 2022–2027 nhằm kiện toàn bộ máy phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Giáo hội tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026–2031.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/gan-2000-dai-bieu-tham-du-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-toan-quoc-lan-thu-x-post1400675.html