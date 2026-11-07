Gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có mặt từ sớm để tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sáng 7/1

Đại diện các hội Phật tử, trung tâm Phật giáo trong và ngoài nước cùng tham dự, thể hiện tinh thần gắn kết trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam. Tham dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Chư tôn đức hoan hỷ tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, cùng hướng đến nhiệm kỳ mới đoàn kết, hòa hợp.

Chư tôn đức cùng các đại biểu tiến về hội trường dự phiên trọng thể của Đại hội.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự.

Đại diện các hội Phật tử, trung tâm Phật giáo trong và ngoài nước cùng tham dự, thể hiện tinh thần gắn kết trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội tổ chức Đại hội lần thứ X sớm một năm so với nhiệm kỳ 2022–2027 nhằm kiện toàn bộ máy phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Giáo hội tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026–2031.

Từ 6 giờ sáng, các đại diện phật tử đã có mặt từ sớm để chào đón các đại biểu về tham dự Đại hội.

Không khí trang nghiêm trong khuôn viên của Học viện Phật giáo Việt Nam.

Tăng Ni đón chư tôn đức giáo phẩm về dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Khoảng 7 giờ, các đại biểu tiến vào hội trường để chuẩn bị tham gia phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Phật Giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chào mừng phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Chư tôn đức giáo phẩm chào mừng phiên khai mạc Đại hội tại TP Hồ Chí Minh.

Các vị giáo phẩm dự Đại hội với niềm tin và tâm nguyện chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Chư tôn đức trang nghiêm theo dõi phiên khai mạc, gửi gắm kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của Phật giáo Việt Nam.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu chặng đường kiện toàn tổ chức Giáo hội nhiệm kỳ 2026–2031.