Gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) sẽ được tổ chức từ ngày 5-7/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP.HCM.

Đây là sự kiện trọng đại của tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni cùng các phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, phật tử cả nước.

Thành phần tham dự còn có chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội cũng sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và khách mời.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, chia sẻ thông tin tại họp báo chiều 2/11.

“Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ thông thường nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ tại họp báo.

Trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội lần này, Giáo hội sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ IX (2022-2026); thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026 - 2031); quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động của Giáo hội.

Một trong những nội dung trọng tâm là suy tôn bổ sung chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ X; thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng tổ chức cử hành suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026, khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động phật sự.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) được tổ chức từ ngày 5 - 7/11.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức ngày càng đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững. Trong đó, giới luật và đạo hạnh của tăng ni được xác định là nền tảng; đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm; phụng sự nhân sinh là phương châm hành động.

Hiện Giáo hội có gần 65.000 Tăng Ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, có trên 50.000 Tăng Ni tham gia an cư kết hạ. Trong nhiệm kỳ, Giáo hội tổ chức 47 Đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia.

Lĩnh vực giáo dục Phật giáo tiếp tục được mở rộng. Các cơ sở đào tạo của Giáo hội có 1.366 tăng ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 1.237 tăng ni đang theo học. Ở hệ đào tạo từ xa, có 381 sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Phật học và 2.328 sinh viên đang theo học.

Đối với công tác hoằng pháp, Giáo hội đẩy mạnh kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo. Trong nhiệm kỳ, có hơn 200 chương trình thuyết giảng được truyền hình trực tiếp; hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên.

Một dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Đặc biệt, hoạt động từ thiện và an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng. Tổng giá trị hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng. Các chương trình tập trung vào cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người nghèo, chăm sóc người già, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường và trường học.

Trong công tác đối ngoại, Giáo hội thường xuyên hỗ trợ phát triển 22 hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài, duy trì kết nối và hướng dẫn hoạt động Phật sự tại 35 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Một dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM. Đặc biệt, sự kiện cung rước và tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam đã thu hút hơn 17 triệu lượt tăng ni, phật tử và người dân đến chiêm bái, đảnh lễ.

Bước vào nhiệm kỳ X (2026-2031), Giáo hội xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và hoằng pháp, bảo tồn văn hóa Phật giáo, mở rộng đối ngoại và tăng cường các hoạt động an sinh xã hội.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra cùng thời điểm Đại hội, với các hoạt động ôn lại lịch sử hình thành, phát triển; tri ân các bậc tiền bối hữu công; tôn vinh đóng góp của các thế hệ tăng ni, phật tử và những thành tựu nổi bật trong 45 năm qua.

Thông qua Đại hội và Đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm kế thừa truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.