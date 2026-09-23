Gần 2.000 đại biểu tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề. Nội dung tập trung vào nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận diện các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí.

Các chuyên đề cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy xã, phường và những vấn đề cần lưu ý trong tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được cập nhật thêm những nội dung nghiệp vụ, yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng ngừa, nhận diện, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ tham mưu ở cơ sở.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung đã được tập huấn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các quy định theo hướng công khai, minh bạch, khả thi; tăng cường kiểm soát quyền lực, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh...

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Đối với cấp ủy xã, phường, cần chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, nhận diện sớm nguy cơ, tăng cường phòng ngừa, kiểm soát trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành phức tạp. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, coi phản ánh, kiến nghị, tố cáo là nguồn thông tin quan trọng để nhận diện, cảnh báo và xử lý các vấn đề phát sinh.