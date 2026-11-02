Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM

Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội

Chiều 2/11, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2026).

Hai sự kiện diễn ra từ ngày 5 - 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP.HCM.

Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu và khách mời, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni cùng các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Thành phần tham dự còn có chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tại 34 tỉnh, thành phố, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2026).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn -Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022–2027), nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại hội tập trung tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022–2026), thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026–2031); kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ tại buổi họp báo.

Với phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội hướng đến củng cố tổ chức đoàn kết, hòa hợp, nâng cao hiệu quả quản trị, đổi mới hoạt động hoằng pháp, giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cho biết, việc lần đầu tiên tổ chức Đại hội tại TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt trong chặng đường 45 năm phát triển của Giáo hội.

Đây là địa phương có Học viện Phật giáo Việt Nam là trung tâm đào tạo Tăng tài và từng tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho hai sự kiện phải được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ, không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Nhiệm kỳ IX đóng góp hơn 7.500 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Thông tin tại họp báo cho biết, hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có gần 65.000 Tăng Ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 Tăng Ni tham gia an cư kết hạ.

Trong nhiệm kỳ IX, các cơ sở đào tạo của Giáo hội có 1.366 Tăng Ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 44 nghiên cứu sinh tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học và 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Phật học.

Công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử từng bước đổi mới, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin tại họp báo.

Đáng chú ý, tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng để cứu trợ thiên tai, chăm lo người nghèo, người già, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường, trường học.

Trong hoạt động đối ngoại, Giáo hội hỗ trợ hoạt động của 22 Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, duy trì kết nối Phật sự tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại TP.HCM cũng là dấu mốc đáng chú ý, với hoạt động cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thu hút hơn 17 triệu lượt người đến chiêm bái, đảnh lễ.

Chia sẻ thêm về hoạt động chuyển đổi số, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội đang từng bước số hóa dữ liệu, đổi mới phương thức quản lý và truyền thông.

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự thông tin tại họp báo.

Mạng xã hội Phật giáo Butta cũng dự kiến ra mắt phiên bản mới với các tiện ích như “Thiền đường số”, “Không gian lễ Phật”, “Thư viện Phật pháp”.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh, công nghệ có thể hỗ trợ người dân tiếp cận giáo lý, thực hành Phật pháp nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc sinh hoạt tâm linh trực tiếp tại chùa. Việc ứng dụng công nghệ cần đi đôi với gìn giữ những giá trị truyền thống.

Các hoạt động chính: 3/11: Đêm nhạc hội “Quê hương một dải – Đạo sáng ngàn năm” tại Nhà hát Hòa Bình.

5/11: Viếng tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Liệt sĩ TP.HCM; khai mạc triển lãm thành tựu Giáo hội.

6/11: Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội; phiên làm việc thứ nhất của Đại hội và lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới.

7/11: Khai mạc, tiến hành các nội dung nghị sự và bế mạc Đại hội lần thứ X. Ngày bế mạc Đại hội 7/11 cũng là ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.