Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chiều 2/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026).

Quang cảnh buổi họp báo về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo thông tin tại họp báo, Đại hội và Đại lễ sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP.HCM.

Sự kiện dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni cùng các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về đại hội.

Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", Đại hội tập trung tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026), xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026-2031) và kiện toàn tổ chức Giáo hội.

Trong đó, các nội dung trọng tâm gồm suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng tổ chức suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026, khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội.

Định hướng nhiệm kỳ mới, Giáo hội chú trọng lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác hoằng pháp, giáo dục Phật giáo và tăng cường các hoạt động phụng sự xã hội.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông tin về tình hình hoạt động của Giáo hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, hiện cả nước có gần 65.000 Tăng Ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 Tăng Ni tham gia an cư kết hạ.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, Giáo hội đã tổ chức 47 đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia. Gần 35.000 lượt Tăng Ni tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở đào tạo của Giáo hội có 1.366 Tăng Ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học; 44 nghiên cứu sinh tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học và 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Phật học. Công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử cũng được đổi mới, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo.

Xá lợi Đức Phật được rước về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Cơ sở II, địa điểm diễn ra Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025.

Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là một trong những điểm nổi bật. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Giáo hội tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, chăm lo người nghèo, người già, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và triển khai nhiều chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường, trường học.

Cùng với Đại hội, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tập trung ôn lại chặng đường hình thành, phát triển; tri ân các bậc tiền bối hữu công, tôn vinh đóng góp của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử và những thành tựu nổi bật trong 45 năm qua. Trong khuôn khổ Đại lễ còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và giao lưu Phật giáo.

Thông qua Đại hội và Đại lễ lần này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng đến giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội và trên trường quốc tế.