Gần 190 nghiên cứu về AI và giáo dục: Trường học Việt Nam đang quan tâm điều gì nhất?

Hội thảo Khoa học giáo dục với chủ đề “Đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI: Góc nhìn từ khoa học nhận thức và công nghệ giáo dục” diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-9, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên và chuyên gia giáo dục.

Đây được xem là diễn đàn kết nối nghiên cứu khoa học với yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo thông tin tại hội thảo, có 317 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên và chuyên gia đến từ hơn 120 cơ sở giáo dục đại học, học viện, trường cao đẳng, viện nghiên cứu và nhiều đơn vị giáo dục thuộc hơn 20 tỉnh, thành phố. Sau quá trình phản biện, biên tập, 225 bài được lựa chọn đưa vào kỷ yếu; trong đó gần 190 bài tập trung vào AI và giáo dục trong môi trường số.

Các nghiên cứu cho thấy mối quan tâm không chỉ dừng ở việc đưa AI vào lớp học, mà mở rộng sang những vấn đề nền tảng của quá trình dạy và học. 3 nhóm nội dung được tập trung thảo luận gồm: khoa học nhận thức và khoa học học tập trong kỷ nguyên AI; công nghệ giáo dục và đổi mới dạy học; đánh giá giáo dục, dữ liệu học tập và quản trị giáo dục.

Từ góc độ công nghệ giáo dục, Bộ GD&ĐT định hướng lấy mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học làm cơ sở để thiết kế, lựa chọn và sử dụng công nghệ.

Các giải pháp AI cần được xem xét trong mối quan hệ với người học, chương trình, ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện cụ thể của nhà trường; đồng thời phải bảo đảm khả năng tiếp cận, an toàn và cơ chế giám sát của con người.

Đáng chú ý, dữ liệu đang được nhìn nhận như một hạ tầng quan trọng cho nghiên cứu và quản trị giáo dục. Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Nguồn dữ liệu được chuẩn hóa sẽ giúp các nhà khoa học có thêm căn cứ để phân tích thực tiễn, kiểm chứng các nhận định và hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Cùng với đó, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo cũng thay đổi. Giáo viên cần được bồi dưỡng năng lực số, biết thiết kế hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá trong môi trường có AI, đồng thời giữ vai trò định hướng, tổ chức và bảo đảm giá trị nhân văn của quá trình giáo dục.