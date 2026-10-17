Gần 19 nghìn người Việt Nam tử vong do hít khói thuốc thụ động mỗi năm

Các bạn trẻ đạp xe tuyên truyền xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Lễ mít-tinh sáng 17/10. (Ảnh: LINH PHAN)

Lễ mít-tinh do Trung ương Đoàn phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức vào sáng 17/10 tại Hà Nội, với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá-Chọn sức khỏe, chọn tương lai".

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của thuốc lá trong môi trường học đường đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội và cơ quan chức năng.

Đại diện Ban tổ chức và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi động tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, công tác truyền thông, giáo dục và vận động thanh niên cần tiếp tục được đẩy mạnh để các quy định đi vào cuộc sống, góp phần hình thành nhận thức đúng đắn và hành vi tích cực trong cộng đồng. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 173/2024/QH15 về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực nhấn mạnh việc biến thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” thành hành động tự giác, thường xuyên trong các cấp bộ Đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết (cầm hashtag) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và thanh niên tại Lễ mít-tinh. (Ảnh: LINH PHAN)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo, kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá; chủ động phát huy vai trò nêu gương, góp phần hình thành nếp sống văn minh; tăng cường phối hợp ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; phát huy lợi thế của nền tảng số để thúc đẩy thay đổi hành vi, nhân rộng sáng kiến hiệu quả trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra nhiều hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên như giao lưu với nghệ sĩ trẻ gắn với tuyên truyền Nghị quyết 173/2024/QH15 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Các đại biểu cũng đã thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá-Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Có mặt tại buổi lễ, bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng Nhóm Sống khỏe và Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đặc biệt lưu ý: "Thực tế, ngay cả người không hút thuốc cũng có thể tử vong vì những nguyên nhân liên quan thuốc lá. Mỗi năm, tại Việt Nam, có tới gần 19 nghìn người tử vong do hít phải khói thuốc thụ động. WHO hoan nghênh việc Việt Nam cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, thanh niên Việt Nam cần phải là động lực thúc đẩy xây dựng tương lai không thuốc lá bằng hành động, tiếng nói và sự tham gia tại trường học, giảng đường, nơi làm việc, trong cộng đồng và cả trên các nền tảng số".

Bà Mimi Melles-Brewer trao đổi một số vấn đề liên quan đến thuốc lá tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)