Hoạt động khám sức khỏe được triển khai từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 11/2026, qua 3 đợt tại các xã Tam Mỹ, Tam Anh, Tam Hải, Đức Phú, Núi Thành và Tam Xuân. Chương trình thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố, với sự phối hợp của Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, chính quyền địa phương và các trạm y tế.

Trong tổng số 18.893 lượt khám, người cao tuổi chiếm số lượng lớn nhất với 8.131 lượt.

Qua các đợt triển khai, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe tăng từ 30% ở đợt đầu lên gần 60% ở đợt thứ hai và đạt 100% sau đợt thứ ba. Riêng xã Núi Thành đạt 103% kế hoạch.

Trong tổng số 18.893 lượt khám, người cao tuổi chiếm số lượng lớn nhất với 8.131 lượt. Các nhóm đối tượng khác gồm 2.130 trẻ em dưới 6 tuổi, 1.384 người thuộc nhóm dân cư ở địa bàn đặc thù, 798 người khuyết tật và 521 người có công với cách mạng.

Ngoài ra, chương trình ghi nhận 190 lượt khám cho người thuộc hộ nghèo, 194 lượt khám cho người thuộc hộ cận nghèo và 2.141 lượt khám cho hai nhóm đối tượng bổ sung. Hoạt động khám sức khỏe cũng được lồng ghép với chương trình tiêm chủng mở rộng, với 3.404 lượt khám.

Trẻ em dưới 6 tuổi không đi học tại các trường công lập được khám sức khỏe định kỳ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các điểm khám được bố trí tại trạm y tế, trường học, nhà văn hóa và bệnh viện. Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám.

Qua khám và sàng lọc, một số bệnh lý như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đục thủy tinh thể được phát hiện. Người dân được tư vấn về tình trạng sức khỏe, hướng dẫn điều trị và theo dõi phù hợp.

TS.BS. Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết, khám sức khỏe định kỳ giúp người dân phát hiện sớm bệnh lý, chủ động phòng ngừa và có hướng theo dõi, điều trị phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe lâu dài.

Hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển y tế. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng y tế cơ sở, tăng cường quản lý sức khỏe người dân thông qua Sổ sức khỏe điện tử, hướng đến bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế.