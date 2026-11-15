Gần 18.000 căn nhà ở xã hội tại TP HCM đã khởi công nhưng chưa đủ điều kiện mở bán

Bình Dương cũ có hơn 10.000 căn hộ hoàn thành giai đoạn 2021-2025

Theo danh mục các dự án nhà ở xã hội hoàn thành giai đoạn 2021–2025 do Sở Xây dựng TP HCM công bố ngày 6/11, toàn thành phố có 15.159 căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành.

Trong đó, khu vực TP HCM trước sắp xếp có 4.021 căn, Bình Dương (cũ) có 10.143 căn và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 995 căn.

Như vậy, Bình Dương (cũ) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số căn nhà ở xã hội hoàn thành giai đoạn này, với hơn 10.100 căn, tương đương khoảng 67% tổng số căn toàn thành phố.

Tại khu vực TP HCM (cũ), một số dự án có số lượng căn hộ đáng chú ý gồm Khu dân cư tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do CTCP Địa ốc Sông Đà An Nhân làm chủ đầu tư, với 1.344 căn; dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt, quận 10 do CTCP Đức Mạnh thực hiện, với 1.254 căn.

Các dự án khác gồm nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư phường Tân Phú, quận 9 với 363 căn; Tổ hợp nhà ở - nhà ở xã hội Tân Bình tại đường Hoàng Bật Đạt với 168 căn; Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông với 260 căn và Khu nhà ở xã hội Nguyên Sơn tại huyện Bình Chánh với 242 căn.

Trong khi đó, tại Bình Dương (cũ), dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục là Nhà ở xã hội Hòa Phú (K-Home Kim Oanh), với 3.310 căn, do CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim làm chủ đầu tư.

Nhà ở xã hội Hòa Phú, với 3.310 căn đã hoàn thành.

Tiếp đến là Dự án nhà ở an sinh xã hội - Khu 6 Việt Sing với 1.827 căn; Khu định cư Việt - Sing với 844 căn; Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp với 882 căn và Nhà ở xã hội Thăng Long với 1.062 căn.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), danh mục ghi nhận 995 căn nhà ở xã hội hoàn thành. Trong đó, dự án Ecotown Phú Mỹ (giai đoạn 1 thực hiện chung cư CC1) do Hodeco phát triển có 340 căn; dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, giai đoạn 1 có 210 căn và Nhà ở xã hội Côn Đảo (giai đoạn 1) có 132 căn.

Gần 20.000 căn nhà ở xã hội đã khởi công

Bên cạnh số căn đã hoàn thành, danh mục các dự án nhà ở xã hội đã khởi công do Sở Xây dựng TP HCM công bố ghi nhận tổng cộng 19.965 căn hộ.

Trong số này, có 2.214 căn thuộc các dự án đã khởi công và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Số còn lại là 17.751 căn thuộc các dự án đã khởi công nhưng chưa đủ điều kiện bán.

Cụ thể, nhóm dự án đã khởi công và đủ điều kiện bán gồm 4 dự án. Trong đó, Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (20% trong dự án khu nhà ở thương mại Phúc Đạt) tại phường Tân Hiệp có quy mô 936 căn, toàn bộ số căn này đã đủ điều kiện mở bán.

Dự án Khu dân cư phường Long Trường tại TP Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư có 558 căn, trong đó 440 căn đủ điều kiện bán.

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Thạnh Tân (giai đoạn 1) tại phường Dĩ An có 580 căn, với 459 căn đủ điều kiện bán. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Trung do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ thực hiện có 140 căn và toàn bộ đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ở nhóm dự án đã khởi công nhưng chưa đủ điều kiện bán, quy mô đáng chú ý tập trung tại một số dự án có hàng nghìn căn hộ.

Lớn nhất là Nhà ở an sinh xã hội - Khu 4 Định Hòa tại phường Chánh Hiệp do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex) làm chủ đầu tư, với 3.190 căn.

Tiếp đến là Nhà ở an sinh xã hội - Khu 5 Định Hòa, cũng tại phường Chánh Hiệp, với 2.372 căn; dự án nhà ở xã hội trong dự án chỉnh trang đô thị khu Chợ Gà - Gạo và khu Mả Lạng trên địa bàn phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh do CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư, với 2.160 căn.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng đã khởi công nhưng chưa đủ điều kiện bán.

Một số dự án khác có quy mô lớn gồm Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên với 1.443 căn; Nhà ở an sinh xã hội - Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) với 1.178 căn; Nhà ở xã hội - Khu 7 Việt Sing với 938 căn và Nhà ở xã hội - Khu 2 Việt Sing với 923 căn.

Ngoài ra, danh mục còn có các dự án như Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ với 1.200 căn; dự án nhà ở xã hội Hoàng Nam Uyên Hưng 2 với 802 căn; Dragon E-Home tại phường Long Trường với 764 căn và Khu chung cư nhà ở xã hội Thạnh Tân (giai đoạn 2) với 580 căn.

Các dự án còn lại gồm Căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2 với 494 căn; Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Bình Minh với 310 căn; Nhà ở xã hội Khải Vy với 324 căn; Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư số 6 thuộc Khu dân cư Công viên giải trí Hiệp Bình Phước với 209 căn và Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố với 342 căn.

Doanh nghiệp nào có nhiều dự án quy mô lớn trong danh mục kể trên?

Đáng chú ý, trong danh sách các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, Becamex là doanh nghiệp có nhiều dự án quy mô lớn.

Ngoài Khu 4 Định Hòa với 3.190 căn và Khu 5 Định Hòa với 2.372 căn, doanh nghiệp này còn có Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) với 1.178 căn, Khu 2 Việt Sing với 923 căn và Khu 7 Việt Sing với 938 căn. Tổng quy mô 5 dự án này đạt 8.601 căn hộ.

Trong khi đó, Khang Điền có dự án nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Chợ Gà - Gạo và khu Mả Lạng với 2.160 căn. Đây cũng là một trong những dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục các dự án đã khởi công nhưng chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.