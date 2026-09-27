Gần 170 sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27-9, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Chương trình thu hút gần 170 sinh viên tham gia. Tại đây, các sinh viên được khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe và sàng lọc trước khi hiến máu. Kết quả, chương trình tiếp nhận gần 150 đơn vị máu.

Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa tham gia hiến máu tình nguyện.

Toàn bộ lượng máu sau khi tiếp nhận sẽ được Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa thực hiện các quy trình sàng lọc, xét nghiệm, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng; đồng thời chung tay bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu qua 100 đợt hiến máu tình nguyện.