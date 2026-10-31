Gần 170 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 31-10, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Các sinh viên được khám sức khỏe trước khi hiến máu.

Chương trình thu hút gần 170 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia hiến máu. Tại đây, các sinh viên được khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe và sàng lọc trước khi hiến máu. Kết quả, chương trình tiếp nhận gần 150 đơn vị máu.

Sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Toàn bộ lượng máu sau khi tiếp nhận sẽ được Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa thực hiện các quy trình sàng lọc, xét nghiệm theo quy định, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường; đồng thời lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, chung tay bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.