Gần 17 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' tại Quảng Ninh

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình được kết nối trực tuyến tới 54 điểm cầu xã, phường, đặc khu, với sự tham dự của đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Quyết Tiến ghi nhận, biểu dương sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, dù Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng vẫn còn nhiều trường hợp cần được quan tâm, hỗ trợ như người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi và các gia đình gặp biến cố.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, MTTQ và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục huy động nguồn lực, rà soát các hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; chú trọng tạo việc làm, phát triển sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống. Việc tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn vận động phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả.

Giai đoạn 2024-2026, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động 22 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 364 căn nhà; trao hơn 200.000 suất quà, trị giá gần 150 tỷ đồng. Riêng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) năm 2024 đạt gần 200 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TP Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II TP Quảng Ninh đã trao biểu trưng hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay tại chương trình, 3 trường hợp trong tổng số 2.362 hoàn cảnh khó khăn được rà soát đã được các đơn vị nhận hỗ trợ. Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà cho gia đình anh Chu Minh Quân (SN 2005), xã Đông Ngũ; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình chị Đàm Thị Trường (SN 1985), xã Ba Chẽ, mua cây giống phát triển trồng rừng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II thành phố nhận hỗ trợ cháu Lê Công Phúc (11 tuổi), phường Phong Cốc, mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Theo Ban Tổ chức, tính đến chiều 6/11, chương trình ghi nhận gần 17 tỷ đồng đăng ký ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, góp phần chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh biểu dương, vinh danh 39 tập thể và 29 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được vinh danh.