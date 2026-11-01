Gần 17.000 thí sinh bị lộ dữ liệu sau vụ tấn công mạng tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Dữ liệu bị rò rỉ ảnh hưởng đến khoảng 16.900 thí sinh Trung Quốc tham gia 2 kỳ thi quốc tế ( Ảnh minh họa)

HKEAA cho biết phát hiện sự cố ngày 29-10. Hệ thống bị xâm nhập lưu trữ hồ sơ của những người sống tại Trung Quốc đại lục đăng ký tham dự 2 kỳ thi quốc tế qua cơ quan này.

Dữ liệu bị lộ gồm họ tên, ngày sinh và địa chỉ thư điện tử của khoảng 16.900 thí sinh. HKEAA chưa công bố bằng chứng cho thấy những thông tin nhạy cảm hơn, như số giấy tờ tùy thân, mật khẩu hoặc dữ liệu thanh toán, bị ảnh hưởng.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan khảo thí đã báo cảnh sát và thông báo cho Văn phòng Ủy viên Bảo vệ dữ liệu cá nhân Hồng Kông.

Các đơn vị tổ chức 2 kỳ thi liên quan cũng đã được báo tin. HKEAA cũng đang liên hệ trực tiếp với những người bị ảnh hưởng.

HKEAA gửi lời xin lỗi tới các thí sinh, đồng thời cam kết thực hiện mọi biện pháp khả thi để hạn chế hậu quả.

Cơ quan này đã mở đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử riêng để tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của công chúng.

Nhà chức trách khẳng định hệ thống bị xâm nhập chỉ phục vụ một số kỳ thi quốc tế quy mô nhỏ và được vận hành độc lập với những nền tảng khảo thí chính.

Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy Kỳ thi Văn bằng giáo dục trung học Hồng Kông (HKDSE) hoặc các kỳ thi quốc tế khác bị ảnh hưởng.

Các nhóm kỹ thuật đang tiến hành rà soát toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin để xác định nguyên nhân, phạm vi vụ xâm nhập và lỗ hổng. HKEAA cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát an ninh nhằm ngăn sự cố tương tự tái diễn.

Thời gian qua, Hồng Kông (Trung Quốc) liên tiếp ghi nhận các sự cố an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu tại nhiều tổ chức.

Số điện thoại, thư điện tử và ngày sinh bị đánh cắp có thể được sử dụng để thực hiện hành vi giả mạo hoặc lừa đảo có chủ đích, vì vậy những thí sinh bị ảnh hưởng được khuyến cáo thận trọng với các cuộc gọi và thư điện tử đáng ngờ.

Theo SCMP