Gần 17.000 căn nhà ở cho thuê dự kiến hoàn thành trong năm 2026

Khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 16.944 căn nhà ở cho thuê, đạt tỷ lệ 99% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP. Ảnh minh họa: VGP

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Bộ Xây dựng ngày 6/11, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết công tác phát triển nhà ở cho thuê trong năm 2026 cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Dự kiến hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026, cả nước đã có 29 dự án mới được khởi công, với tổng quy mô khoảng 85.953 căn. Trong đó, số căn nhà ở cho thuê là 33.907 căn, chiếm 39%.

Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, cả nước đã hoàn thành 9.028 căn nhà ở cho thuê trên tổng chỉ tiêu 17.176 căn, đạt 53% kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành đạt khoảng 16.944 căn, tương đương 99% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Để thúc đẩy phát triển phân khúc này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề xuất triển khai một số giải pháp về hoàn thiện chính sách, chuẩn bị quỹ đất và thu hút nguồn vốn đầu tư.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng bổ sung một chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê. Dự thảo bổ sung quy định về việc đầu tư xây dựng loại hình nhà ở này bằng nguồn vốn Nhà nước và vốn tư nhân.

Về quỹ đất, các vị trí được định hướng phát triển nhà ở cho thuê gồm khu vực các phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II; khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng; khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học và cao đẳng.

Dự thảo Luật cũng quy định các yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê. Theo đó, dự án phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các chỉ tiêu quy hoạch theo quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung các cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư phát triển nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn tư nhân, nhằm thu hút thêm nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng loại hình nhà ở này.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề xuất các địa phương khẩn trương chuẩn bị quỹ đất, thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để triển khai dự án nhà ở cho thuê bằng vốn đầu tư công hoặc giao chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hơn 926.000 căn nhà ở xã hội trong các giai đoạn triển khai

Đối với chương trình phát triển nhà ở xã hội, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết cả nước hiện có 954 dự án đang được triển khai ở các giai đoạn khác nhau, với tổng quy mô 926.329 căn và tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.

Trong đó, 366 dự án đã hoàn thành, cung cấp 226.019 căn. Có 298 dự án đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô 369.735 căn. Ngoài ra, 290 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương ứng 330.575 căn.

Tổng số căn hộ thuộc các dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 92,6% chỉ tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, quá trình phát triển nhà ở xã hội vẫn gặp một số khó khăn. Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, một số địa phương chưa thực sự quan tâm hoặc chưa kịp thời bố trí ngân sách để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong khi đó, các doanh nghiệp chủ đầu tư vẫn gặp vướng mắc về thủ tục, điều kiện tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Biến động giá vật liệu xây dựng cùng chi phí nhân công tăng cao cũng làm gia tăng tổng mức đầu tư của các dự án.

Để giải quyết những tồn tại này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, cơ quan này nghiên cứu giải pháp chuyển đổi công năng đối với các công trình nhà ở thuộc tài sản công chưa sử dụng, nhất là nhà tái định cư, để đưa vào khai thác làm nhà ở xã hội.

Đối với các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố rà soát, bố trí đủ quỹ đất sạch tại những vị trí thuận lợi để phát triển dự án.

Các địa phương cũng cần chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bên ngoài hàng rào dự án.

Liên quan đến chi phí xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá vật liệu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải kịp thời công bố giá vật liệu và hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh phương án giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo quy định khi chi phí đầu tư biến động.

Về nguồn vốn, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp cân đối, bố trí bổ sung nguồn ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân vay mua nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn về thủ tục và điều kiện vay vốn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Trần Trọng