Gần 162.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng

Sáng 3/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026.

Theo cơ quan thống kê, trong tháng 10, cả nước có gần 12.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 254.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 66.300 lao động, tăng 8,7% về số doanh nghiệp, tăng 45% về vốn đăng ký nhưng giảm 12,1% về số lao động so với tháng 9/2026.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 47,7% về số vốn đăng ký nhưng giảm 29,9% về số doanh nghiệp và giảm 29,2% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 33,3% so với tháng trước và tăng 110,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 11.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, tính chung số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp quay lại hoạt động, cả nước có 23.700 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 10.

Trong tháng 10, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước nhưng giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2025; có 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,3% nhưng tăng 18,6%; có 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,1% nhưng tăng 65,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 2,14 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 799.400 lao động, giảm 0,4% về số doanh nghiệp, giảm 17,4% về số lao động nhưng tăng 34,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2026 đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 81.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2026 lên hơn 243.600 doanh nghiệp, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Bình quân một tháng có 24.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm 2026 có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 40.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 9,1%; gần 120.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 3,4%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 92.000 doanh nghiệp, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước; hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%; gần 56.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8%.

Bình quân một tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.