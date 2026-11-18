Theo công bố thông tin, ông Trịnh Xuân Vương, thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm OPC (OPC), đăng ký bán toàn bộ 10,61 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương khoảng 14,16% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/11 đến 19/12/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Lý do được đưa ra là thay đổi danh mục đầu tư.

Gần 16% vốn điều lệ Dược phẩm OPC có thể được chuyển nhượng khi cựu Chủ tịch cùng người thân đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu.

Không chỉ ông Vương, con trai ông là Trịnh Việt Tuấn cũng đăng ký bán toàn bộ gần 70.000 cổ phiếu OPC. Con dâu ông Vương, bà Đỗ Thụy Như Hà, đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Nếu các giao dịch hoàn tất, nhóm cổ đông gia đình này sẽ không còn sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

Tổng lượng cổ phiếu đăng ký bán tương đương khoảng 15,6% vốn điều lệ. Đây là tỷ lệ đáng chú ý bởi ông Vương hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất tại OPC, đồng thời từng có khoảng 10 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT trước khi chuyển sang vị trí thành viên HĐQT vào tháng 10/2021.

Động thái này cũng cần được nhìn trong bối cảnh cơ cấu cổ đông OPC đã có những thay đổi đáng kể. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2026, ông Vương sở hữu hơn 9,06 triệu cổ phiếu, tương đương 14,15% vốn. Tổng Công ty Dược Việt Nam nắm 13,4%, còn CTCP Pacific Partners sở hữu 12,86%.

Dữ liệu công bố sau đó cho thấy lượng cổ phiếu ông Vương nắm giữ tăng lên hơn 10,6 triệu đơn vị. Trong khi đó, Pacific Partners cũng có những thay đổi về tỷ lệ sở hữu. Như vậy, việc nhóm cổ đông gia đình đăng ký thoái vốn có thể tiếp tục làm thay đổi tương quan sở hữu tại doanh nghiệp.

Thời điểm nhóm cổ đông gia đình đăng ký bán cổ phần khi hoạt động kinh doanh của OPC có dấu hiệu chững lại trong quý III/2026.

Theo báo cáo, doanh thu hợp nhất quý III đạt khoảng 233 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,2 tỷ đồng, giảm khoảng 10%.

OPC là doanh nghiệp có lịch sử gần 50 năm trong lĩnh vực dược phẩm, gắn với nhiều sản phẩm có nguồn gốc dược liệu như Kim Tiền Thảo, Ích Mẫu. Công ty cũng phát triển các vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO, hướng đến kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào. Đây là lợi thế nhất định trong bối cảnh thị trường dược ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Tuy nhiên, lợi thế thương hiệu và hệ thống sản phẩm lâu năm chưa đủ để bảo đảm tăng trưởng nếu doanh nghiệp không cải thiện hiệu quả phân phối, kiểm soát chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thị trường dược trong nước đang chịu sức ép từ thuốc nhập khẩu, yêu cầu chất lượng ngày càng cao và sự tham gia của các tập đoàn nước ngoài.

Một diễn biến đáng chú ý khác là OPC từng chứng kiến cổ đông lớn là Quỹ đầu tư Cơ hội PVI đăng ký bán toàn bộ hơn 8,58 triệu cổ phiếu, tương đương 13,4% vốn điều lệ vào tháng 9/2025. Điều này cho thấy sự dịch chuyển trong cơ cấu cổ đông không phải câu chuyện mới tại doanh nghiệp.

Mặt khác, theo phân tích của SHS, xu hướng China+1 và dòng vốn FDI có thể mở ra cơ hội cho doanh nghiệp dược Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Song để tận dụng cơ hội, các doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

Trên thị trường, chốt phiên 18/11, OPC giao dịch ở mức 18.700 đồng/cp, giảm hơn 10% so với cuối tháng 7. Nếu tính theo mức giá này, riêng 10,61 triệu cổ phiếu ông Vương đăng ký bán có giá trị thị trường khoảng 196 tỷ đồng, chưa tính biến động giá và phương thức giao dịch.

Diễn biến trên đặt ra câu hỏi về khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu lớn trong thời gian ngắn, nhất là khi thanh khoản và xu hướng giá của OPC đang chịu sức ép. Nếu giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận, lượng cung có thể được tiếp nhận bởi một hoặc một nhóm nhà đầu tư mà không nhất thiết tạo áp lực tương ứng lên giao dịch khớp lệnh trên sàn.