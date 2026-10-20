Gần 150 VĐV tham dự Giải vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia

Giải đấu quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước.

Phó Giám đốc Sở VH TT&DL Quảng Trị Phan Văn Hoá phát biểu Khai mạc Giải vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị Phan Văn Hóa nhấn mạnh, việc được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 là niềm vinh dự đối với địa phương. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên xuất sắc trên cả nước thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn là cơ hội để Quảng Trị giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Để giải đấu diễn ra thành công, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, công tác an ninh, y tế và các hoạt động phục vụ. Công tác tổ chức được triển khai toàn diện nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn vận động viên tranh tài.

Các vận động viên tham gia giải đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, những pha cầu đẹp mắt và có chất lượng chuyên môn cao. Các đoàn tham dự chấp hành nghiêm luật thi đấu, điều lệ giải và quy định của Ban Tổ chức; đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, chính xác, bảo đảm công bằng cho các vận động viên.

Giải vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 là sân chơi thể thao có chất lượng chuyên môn cao, góp phần đánh giá năng lực, trình độ của các tay vợt xuất sắc trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho cầu lông Việt Nam. Các vận động viên sẽ thi đấu 5 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Trị Phan Văn Hoá tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia giải đấu.

Thông qua việc đăng cai giải đấu, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu cầu lông trong cộng đồng, tạo cơ hội để người dân được theo dõi, cổ vũ các trận đấu.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu diễn ra từ ngày 20-25/10, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn giữa các tay vợt xuất sắc của cầu lông Việt Nam.