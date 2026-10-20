Gần 150 vận động viên tham gia Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026

Giải quy tụ nhiều cây vợt xuất sắc trên toàn quốc tham gia - Ảnh: C.H

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm nay thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc về tham gia tranh tài. Các VĐV tham gia thi đấu 5 nội dung, gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ lưu niệm cho các đội, vận động viên - Ảnh: C.H

Các VĐV, đôi VĐV xếp thứ nhất đến thứ tám trong bảng xếp hạng tháng 7/2026 của Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam được chọn làm hạt giống cho giải lần này. VĐV thi đấu loại trực tiếp đến vòng 1/8. Sau khi có kết quả vòng loại, VĐV tiến hành bốc thăm chia thành 4 bảng (A, B, C, D) và thi đấu theo theo thể thức vòng tròn tính điểm. Các VĐV tham gia thi đấu từ ngày 19-25/10.

Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội, vận động viên - Ảnh: C.H

Giải được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2026). Đây còn là dịp để tỉnh Quảng Trị giới thiệu, quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người, tiềm năng du lịch của địa phương đến với bạn bè, du khách.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra một số trận đấu vòng loại trực tiếp.